El derecho a sentirse ciudadano

Las elecciones generales de hoy se presentaban históricos por muchos motivos, entre ellos estaba el de la participación de 100.000 personas con discapacidad intelectual que estaban incapacitados judicialmente hasta el momento. El colectivo de personas con discapacidad celebraba el pasado mes de Octubre la aprobación por la Comisión Constitucional del Congreso esta ley que otorgaba el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, sin ningún tipo de exclusión.

Las personas con discapacidad intelectual habían sido, durante los 41 años que llevamos de Democracia, los únicos ciudadanos españoles que debían someterse a una prueba para poder introducir su papeleta en la urna y poder contribuir y participar de esta manera como ciudadanos de plenos derechos. Recuperar este derecho suponía una odisea legal antes del cambio de ley y los cargos económicos corrían a cargo de las propias víctimas de esta situación.

El cambio se aceleró gracias a la presión por parte de la Unión Europea que dio un toque de atención a España para que "las personas con discapacidad pudieran participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones". Una vez conseguido este reto, necesario para el país y para la libertad de todos, la tarea ahora por parte de las organizaciones de personas con discapacidades a través de la campaña 'Mi voto cuenta', es la de la necesidad de desarrollar programas en "lectura fácil" para hacer más comprensible la información y exigir a las Administraciones una mejor accesibilidad a los colegios electorales y todos los elementos del proceso.

Antonio, de 25 años, es un joven con síndrome de Down que no ha tenido que enfrentarse a estas barreras y ha podido ejercer su derecho al voto con normalidad. A pesar de esto, es plenamente consciente de esta situación y destaca la "importancia que supone votar y sentirse un ciudadano más".

"Todos debemos tener los mismos derechos y no me parece bien que otras personas con discapacidad no hayan podido votar hasta ahora, no entiendo porque se ha tardado tanto", señala Antonio. Además reivindica "la necesidad de votar para cambiar muchas cosas en el futuro" y simpatiza con la idea de que existan partidos jóvenes.

Partidos como PSOE, Ciudadanos o Podemos ya han tomado medidas para facilitar la lectura de sus programas y desde las organizaciones han lanzado talleres y cursos con la finalidad de explicar como funcionan los mecanismos de voto en las diferentes elecciones. En este sentido Antonio explica que "a nivel autónomico se vota al partido que quieres que gobierne en Andalucía, mientras que en las elecciones nacionales se votan los candidatos al Senado y en otro sobre al Presidente del gobierno de España".

Por último, ha hecho hincapié en la necesidad de que en los partidos "haya personas que representen a las personas con discapacidad" y también ha manifestado que durante los debates previos a las elecciones "hubo muchas ideas importantes pero no hablaron de la discapacidad en general, que nos incluye a todos nosotros. Tienen que volcarse más y ayudarnos, tenernos en cuenta a la hora de tomar decisiones"