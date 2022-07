"Me ilusiona la idea de ser presidente de la Diputación"

-¿Le dura la alegría o se asume ya la victoria del 19J?

-La alegría va a durar mucho tiempo. Las alegrías y las penas de las elecciones duran hasta las próximas. El estado de ánimo lo marca siempre una noche electoral. En este caso estamos muy contentos por el apoyo masivo que hemos tenido de los granadinos y los andaluces.

-¿A qué se ha debido esta esta victoria? ¿A una confianza en el trabajo realizado estos cuatro años o ha sido un voto ciudadano para crear un cordón sanitario con la extrema derecha?

-La interpretación mía es que la victoria tiene nombre y apellidos. Juanma Moreno ha supuesto para el Partido Popular lo que puede suponer un gran alcalde cuando hay unas elecciones municipales. Es una persona que con su gestión y con sus formas ha conseguido llegar al mayor número posible de andaluces, y la verdad es que en ese sentido, me ha recordado a los grandes alcaldes de los pueblos, de las grandes ciudades, que tienen una clave en el resto de elecciones, y luego en sus municipios, la gente vota a su alcalde. Ha pasado algo parecido. Gente que puede ser de centro, que parece desencantada con la izquierda, gente que no quería que Juanma tuviera que gobernar con la derecha más derecha, han visto oportuno votar a Juanma para que pueda tener las manos libres a la hora de hacer un gobierno solitario y poder gestionar Andalucía sin depender de que nadie le marque las líneas.

-¿Y en eso no desaparecen las siglas?

-Las siglas siempre están, y unas como las del Partido Popular siempre suman y son importantísimas, aunque es cierto que ese plus de votos los da la persona.

-Se suele decir que las mayorías absolutas son peligrosas, sobre todo en un segundo mandato.

-Conociendo al presidente, vamos a funcionar igual que en la legislatura anterior. Juanma es un hombre de consenso, un hombre muy moderado, que le gusta escucha a todo el órgano parlamentario, y conociéndolo como le conozco, no va a tomar decisiones a la ligera, va a buscar siempre el consenso. Es cierto que ahora el presupuesto se va a aprobar porque en noviembre del año pasado intentamos llegar a un acuerdo con el PSOE y con Vox y no se pudo aprobar. Ahora vamos a intentar buscar el consenso, pero si no nos apoyan, el presupuesto va a salir igualmente adelante porque es lo que han querido los andaluces.

-En el anterior mandato, Marifrán Carazo estuvo al frente de Fomento: ¿Va a haber más de un consejero granadino en el nuevo Gobierno de la Junta?

-Juanma tiene manos libres para hacer su Gobierno. Estoy convencido de que va a haber granadinos dentro del Gobierno y a diferentes escalas, y la apuesta principal de Granada es Marifrán Carazo por su capacidad de gestión, por el trabajo que ha hecho estos años, y por el vínculo que tiene también ella en el éxito del Gobierno de Juanma Moreno.

-¿Pero cree que seguirá en Fomento o dará un paso más importante?

-Pienso que va a ser una mujer muy fuerte en el Gobierno.

-Del análisis de datos de las elecciones andaluzas en Granada se desprende que el PP obtiene el mismo resultado en escaños que en las elecciones del año 2012, pero con menor número de votos. Es decir, les han votado menos.

-Si te digo la verdad, no ha habido pérdida de votos. Hace diez años la derecha obtuvo en Granada seis diputados y ahora la suma del centro-derecha tiene 8. Es cierto que no puedes absorber todo el voto de centro-derecha cuando hay un partido nuevo en el escenario político que es Vox, que tiene lucha por ese margen derecho que ha absorbido a muchos electores del Partido Popular. Es muy difícil cuando tienes a un partido que se nutre en gran parte de los que han sido tus votantes tener más número de votos, pero sí es cierto que entre los votos que ha tenido Vox y los que ha tenido el Partido Popular, estamos muy próximos al 60% y ocho diputados de trece. Por tanto, es cierto que quizás en valores absolutos, en número de votos no estemos en esos números, pero es cierto que tampoco teníamos ese competidor por la derecha. ¿La clave? En aquella elección estuvimos, quiero recordar, un punto por encima del PSOE, y estas elecciones hemos estado 17.

-En 2012 el partido tenía buena salud, tenía marcados los liderazgos y presidía la Diputación de Granada. ¿Se vería presidiendo esta institución que ya conoce?

-No sé si seré yo el presidente de la Diputación o lo será algún otro compañero de la provincia, pero sí hay muchas opciones de que el Partido Popular pueda dirigir la institución provincial en 2023. La tendencia que hay ahora mismo tras las últimas elecciones es que el proyecto del PSOE está agotado y, que hoy por hoy, la única alternativa es el Partido Popular, como se demostró en Andalucía y como se ha demostrado también más Comunidades Autónomas. Mientras cueste llenar el depósito de gasolina, que me ha costado esta mañana 130 euros, cuando mi coche antes costaba llenarlo 65, no tiene ningún sentido que el Gobierno goce de buena salud. Nos están tomando el pelo cuando estamos pagando de impuestos el 50% de llenar ese depósito, y aun así parece que nos hacen un favor cuando nos bajan 20 céntimos. Hay un hartazgo contra Pedro Sánchez que nos ha venido muy bien en Andalucía.

-¿Pero le gustaría verse en la Diputación?

-He sido diputado provincial, conozco la institución, soy municipalista, soy alcalde desde hace once años, concejal desde hace diecinueve, y es una idea que me ilusiona.

-¿Y qué pasaría con la alcaldía de Alhendín?

-Para ser presidente de la Diputación hay que ser alcalde o concejal. Ahora mismo tengo muy claro que mientras mis vecinos quieran voy a ser su alcalde.

-¿Son extrapolables los resultados de estas elecciones al panorama de la próxima primavera en las municipales?

-Extrapolables no son nunca. La gente en general ya no es del Madrid o del Barcelona. Hemos visto que la gente coge la papeleta en función de las elecciones y perfectamente diferencia unos comicios de otros, pero la tendencia del Partido Popular es al alza. Prácticamente hemos absorbido el cien por cien del voto de Ciudadanos en Andalucía y si conseguimos también ilusionar a algunos votantes de centro-izquierda y recuperamos también en algunos votos de la derecha, no tenemos competidor ahora mismo. Creo que podemos ser sorpresa en muchas alcaldías de la provincia de Granada.

-Se habla de Marifrán Carazo, Jorge Saavedra, Rocío Díaz, Antonio Granados… ¿Hay candidato ya para la Alcaldía de Granada capital en el PP?

-Ahora mismo la prioridad es establecer Gobierno en la Junta de Andalucía. Después habrá que decidir quiénes son los candidatos, no solo a la alcaldía de Granada, sino a las de otras tantas capitales de provincia en Andalucía que aún no están nombradas. Es un paso que tendrá que dar el presidente. Ha dado varios nombres, podemos sumarle otros dos o tres, y cualquiera sería un candidato magnífico para poder ser alcalde la ciudad. El 19 de junio, el Partido Popular en la capital le sacó 27 puntos al Partido Socialista.

-Pero se echa en falta a nivel municipal una figura de liderazgo.

-A nivel municipal los concejales que están trabajando lo están haciendo muy bien. Son personas con mucha experiencia, con el perfil de Eva, César, Luis… Y tienen un liderazgo muy sólido y consolidado. Cuando tenga que llegar el candidato, llegará. Yo siempre pongo el ejemplo del alcalde más importante que ha tenido esta ciudad, que ha sido Pepe Torres, que llegó de delegado del Gobierno unos meses antes de las elecciones y consiguió ser alcalde por mayoría absoluta en el año 2003.

-¿Cuándo se va a elegir al candidato?

-Lo lógico es que antes de la Navidad esté nombrado el candidato.

-Hace un año de la ‘espantada’ de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Granada que propició el cambio en la alcaldía para el PSOE. ¿Se arrepienten de aquello?

-Aquella situación, que quedó muy atrás y que a la gente ya no le llama la atención y ni le importa, fue muy difícil. El martes por la tarde se hizo el cambio del alcalde de Almuñécar y se hizo un pacto de personas de honor, y se cumplió porque las personas con palabra las cumplen. Cuando te arriesgas a llegar a un acuerdo con personas que no la tienen, y lo dejó ahí, te pase lo que te pasa. Aquella situación era insostenible y así se demostró después. No estábamos en las mejores manos para gobernar Granada.

-¿Pero no se arrepienten?

-Arrepentirse de las cosas no tiene ningún sentido. Las decisiones se toman siempre pensando en lo mejor para la ciudad, y al final las cosas salen como tienen que salir.

-¿Y no se queda una espina clavada?

-Personalmente, son días difíciles porque al final ves que tus compañeros, que están haciendo un buen trabajo se quedan fuera, pero lo que no se podía mantener en esta ciudad era a un alcalde que no habían votado los vecinos.

-¿Qué se dicen cuando se cruzan con los antiguos concejales de Cs?

-Luis Salvador nos ha engañado a todos, lo primero que hace cuando nos ve es evitarnos. Un hombre que aspiraba a formar parte del PP y candidato, y que ahora pidiera el voto para Juan Espadas. Lo mejor que va a pasar en 2023 es que ciertas personas van a abandonar por una vez el escenario político y van a dedicarse a otras cosas, y a dejar de hacerle daño a la ciudad de Granada.

-Con este resultado y las perspectivas que hay de futuro, le aseguran estabilidad al partido en Granada?

-Sin duda. Al final los buenos momentos son tiempos de calma. Cuando empieza a haber malos los resultados es cuando empieza a cuestionarse el trabajo de todos. En este caso, los buenos resultados que ha tenido el Partido Popular también acompañan a las direcciones todas las provincias. Todas las personas están haciendo un buen trabajo, hay mucho orden y entendimiento. El presidente es solo uno más. Estamos muy contentos.

-Cuando llegó a la presidencia del partido Alberto Núñez Feijóo hubo algunas disensiones internas con usted, ¿se ve mucho tiempo en el cargo?

-Hubo interpretaciones de personas que no conocían a Alberto Núñez Feijóo. Es un hombre muy sensato, como Juanma o como yo. Cuando llevas mucho tiempo asumiendo el peso del Gobierno, las decisiones no se toman tan a la ligera. La continuidad del proyecto tiene que perdurar y hay gente muy buena, independientemente de que los congresos son los momentos de ajustar siempre, pero en la gente que está en los diferentes puestos y que ha llegado tiene que tener estabilidad.

-¿Pero se ve con la confianza la militancia de Granada para seguir de presidente?

-Me veo muy respaldado y lo he visto en las diferentes semanas que hemos tenido hasta llegar a elecciones. Huyo del personalismo, creo que el proyecto es lo que funciona y estamos haciendo un buen trabajo. El partido no es el presidente.