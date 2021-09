Noel López: “Tenemos que construir un discurso que se sustente en las necesidades de la sociedad”

Como alcalde de Maracena ya se decía de él que era uno de los barones granadinos del PSOE, pues afrontar su cuarto mandato consecutivo al frente del Ayuntamiento de uno de los principales municipios del Área Metropolitana bien merece el título. Sin embargo, su nombre ya venía pisando con aún más fuerza en Granada desde que en 2017 presentó su candidatura a la secretaría general de la provincia. Aquella batalla no se tornó en victoria, pero sí en un reflejo de que el nombre de Noel López pesaba y mucho en el PSOE granadino, algo que ahora también ocurre a nivel andaluz. Tras la elección de Juan Espadas como secretario del PSOE-A, López es uno de los miembros designados por el nuevo líder socialista para su grupo autonómico de trabajo.

–En ese grupo de 21 personas, solo hay 8 alcaldes y usted es uno. ¿Qué le supone?

–Mucha ilusión y la satisfacción como militante de poner a disposición del partido la experiencia que todos estos años me ha dado tanto el partido como el Ayuntamiento de Maracena.

–Ese peso a nivel orgánico y su trayectoria hacen que su nombre vuelva a la palestra como posible candidato al congreso provincial, aunque Entrena y usted están en el mismo bando interno...

–No entiendo que haya bandos internos. Entiendo que hay una organización, que es el PSOE de Andalucía, que está liderada por Juan Espadas, que hay un proceso ilusionante que trata de ir elaborando un programa y tener una escucha activa a la ciudadanía, a la sociedad andaluza, y eso es lo que tiene que primar. Tanto nuestro secretario provincial, Pepe Entrena, como yo y todos los militantes de Granada estamos en el trabajo diario y constante de ganar las elecciones andaluzas.

–¿No se ve entonces como rival de Entrena en el próximo congreso provincial?

–Pepe Entrena es mi secretario general y ahora mismo me veo como militante de base, con responsabilidad y trabajando con mucha ilusión para que el próximo presidente de la Junta sea Juan Espadas.

–Ahora está en el círculo cercano de Espadas, pero antes su nombre se asociaba al susanismo...

–Yo soy de mi padre y de mi madre, que en paz descanse, y soy militante del PSOE. Siempre con criterio y la capacidad de razonamiento que me da el poder observar y tener una crítica constructiva apoyo la opción que creo que es mejor para la sociedad y luego para el partido.

–Ahora que arranca el curso político, ¿cuál es la estrategia tanto a nivel autonómico como provincial?

–El PP en el ámbito autonómico está haciendo una política de fachada, como los platós de las antiguas películas del oeste, que son fachada y por detrás no existe absolutamente nada. A día de hoy son muchos los andaluces que requieren de muchas necesidades y servicios. El ejemplo más claro es la atención primaria, porque hoy en día cuesta menos ir a un bar que a un centro de salud. Tenemos muy restringida la posibilidad de que nos atienda un médico. Son los héroes de la pandemia y han tenido la capacidad y la contundencia de estar al pie del cañón, pero la Junta de Andalucía no da solución a la normalidad que sí vemos en otros sectores. Hay una Junta de Andalucía ausente a los problemas reales de los andaluces.

–Se hablado de la revolución de los alcaldes granadinos por la gestión de recursos autonómicos y podría decirse que eso ya es un reflejo de la oposición que se está haciendo desde el PSOE de cara a unas elecciones andaluzas.

–Entendemos que lo principal que tiene que tener un responsable institucional es la empatía y la capacidad de escuchar. Juanma Moreno y el PP están demostrando que no escuchan a la sociedad, no lo hacen en el ámbito sanitario, en el educativo, en el de transportes… Por tanto, Moreno Bonilla podrá vivir en un mundo de rosa, pero los andaluces lo hacen en mundo gris. Eso hace que tengamos que ser los alcaldes quienes exijan a la Junta que cumplan con los mínimos requisitos para poder llevar a cabo una gestión digna para los andaluces. Un ejemplo claro lo tenemos con los municipios de 5.000 a 20.000 habitantes, porque el Gobierno andaluz ha dado ayudas a los municipios de menos y más habitantes, aunque ha sido poca la ayuda, algo se ha dado, pero ha excluido a todos los habitantes de municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. También a la hora de gestionar determinadas responsabilidades, como puede ser la limpieza y desinfección de los colegios, Moreno Bonilla da la espalda, no a los Ayuntamientos, si no a los padres y madres que llevan a sus niños a los colegios. Por tanto hay que actuar desde una forma reivindicativa. Se está generando una desilusión y desapego a la administración andaluza porque no da una respuesta clara a las necesidades de los ciudadanos.

–Hablando de necesidades, ¿cuáles serían las de Granada?

–A día de hoy hay gran deficiencia en el ámbito sanitario y queremos exigir a Moreno Bonilla que cumpla con el requisito de la vuelta a la normalidad en la atención primaria principalmente. Hay una serie de infraestructuras de las que debe ser responsable y conocedor de que tienen que solventarse ya. Hay un incumplimiento con los hosteleros, que prometió 1.000 millones de euros de los que solo se han ejecutado 50 millones, por tanto no es consciente de que hay grandes necesidades en el ámbito tanto empresarial, como comercial y de servicios en los que no se está haciendo nada. Moreno Bonilla debe escuchar más y hacer un poquito más.

–¿No hay miedo de que en Granada se encasille al PSOE andaluz como sevillano porque se vea a Espadas como alcalde de Sevilla más que como líder andaluz?

–Para nada. Hemos tenido la posibilidad de elegir de forma libre a los candidatos que se hayan querido presentar. Ha salido Juan Espadas y es verdad que es alcalde de Sevilla, pero tiene compromiso clave con las ocho provincias de Andalucía. Ha hecho un grupo de trabajo, de escucha activa y de gestión que nos ha permitido a todas las provincias de estar presente en cualquier tipo de iniciativa que se está llevando a cabo por parte del PSOE andaluz. Tengo claro que el compromiso de Juan Espadas va de Sevilla a Almería y en todas las provincias andaluzas y de hecho lo está demostrando.

–Antes ha comentado que tratan de tener una “escucha activa” de la ciudadanía, ¿en qué consiste eso exactamente?

–Es un proyecto que se ha creado en todas y cada una de las provincias con unos responsables, que en Granada somos Olga Manzano y yo, que a la vez tenemos la oportunidad de acrecentarlo en las provincias, haciendo partícipes a todos los compañeros, para tener una escucha activa con el tercer sector, pero sobre todo con todos los colectivos y asociaciones que necesitan, primero, que se les escuche, y que se les solvente los problemas. Ante la dejadez y la apatía del PP tenemos que construir un discurso sustentado en la sociedad, en las necesidades, teniendo esas respuestas y soluciones para poder gobernar de una forma coparticipada.

–El congreso federal está a la vuelta de la esquina. ¿Se ve dando el salto a la Ejecutiva nacional?

–(Ríe) Te contesto de una forma muy clara: soy un simple militante con responsabilidad institucional y a día de hoy solo me motiva que Juan Espadas sea presidente de la Junta. Pedro Sánchez tendrá la posibilidad de hacer su Ejecutiva, pero nosotros los socialistas de lo que tenemos que hablar poco y rápido es de nosotros mismos. A día de hoy, la necesidad es recuperar la Junta de Andalucía y superar la crisis que ha conllevado la pandemia. Tenemos un presidente, Pedro Sánchez, que está centrado exclusivamente en que España siga avanzando. Están ahí los datos tanto de la Comisión Europea como del Fondo Monetario Internacional en los que se establece que España va a ser el país que más va a crecer y en nosotros está que se haga de una forma cohesionada y se haga partícipe a todas las clases. Eso es lo que nos debe mover en el debate interno y en nuestro esfuerzo: trabajar para los ciudadanos de Andalucía y la sociedad española.

–Menciona el tema de la recuperación y usted es alcalde de Maracena, ¿cómo se trabaja allí para recuperar el municipio tras la pandemia?

–Hacemos lo que no hace la Junta de Andalucía. Estamos llevando a cabo acciones de estímulo tanto a empresarios como comerciantes con ayudas directa; actuaciones para dinamizar el sector de la hostelería; estamos teniendo una seguridad y un cuidado exhaustivo en toda gestión donde concurran vecinos de Maracena y grupos de personas; en materia educativa nos estamos esforzando para ser ante todo escrupulosos y pioneros en el cuidado para que no haya ninguna circunstancia negativa por el Covid; y, ante todo, estamos siendo muy exigentes con la Junta porque entendemos que no está cumpliendo con Maracena.

–Podría decirse que lo que se hace en Maracena vendría a ser un escaparate de la oposición socialista a la Junta, como ejemplo de las actuaciones que debería hacer el Gobierno andaluz y no hace…

–Maracena tiene la línea de una escucha activa, de hacer partícipe a la sociedad, de trabajar con humildad y codo con codo con cada uno de los sectores que quieran desarrollar un municipio o una tierra de forma progresiva. No solo basta con el trabajo, sino también con las formas de hacerlo, que es muy importante. A día de hoy ni existen formas ni trabajo por parte del PP en el Gobierno andaluz.