Los estudiantes de Informática reclaman más espacio

La Delegación de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicaciones (ETSIIT) de la Universidad de Granada (UGR) han iniciado una campaña para exigir al Rectorado "que presente un proyecto para finalizar la construcción de nuestra Escuela". Alegan que el edificio quedó inconcluso cuando se inauguró y que sufren falta de despachos, aulas y de espacio para "muchos servicios para estudiantes".

Los estudiantes cogen así el testigo de la reclamación que ya ha planteado el director de la Escuela, Joaquín Fernández Valdivia, en varias ocasiones. El centro se concibió como un complejo con tres edificios, explican desde la Delegación de alumnos. Uno se destinaría a uso administrativo, otro para aulario y el tercero mixto. La forma del centro sería la de un triángulo formado por las tres edificaciones. Sin embargo, el centro se inauguró en 2002 con sólo dos de los vértices y no hay sobre el papel ninguna iniciativa que permita entrever que se completará el proyecto "a pesar de la imperiosa necesidad de espacio".

En una nota, la Delegación del centro indica que "no hay suficientes despachos para profesores, no hay suficientes aulas de teoría" y que "no se dispone de muchos servicios para estudiantes", algo que, aseguran, "no ocurre en otros centros de esta Universidad". Indican, además, que estos problemas de espacio "se han acrecentado con el paso de los años".

La nota hace también referencia que en algunos turnos el alumnado "está hacinado" en las aulas de prácticas. Sobre el acuerdo de alquiler parcial de un edificio "para paliar la falta de espacio", la Delegación indica que es "un parche transitorio que ni siquiera cubre todas las necesidades actuales".

Para terminar, la Delegación pide ala UGR que "presente un proyecto para finalizar la construcción de nuestra Escuela", anima al resto de centros y estudiantes "a que se sume a nuestras peticiones" y señala que "es imposible que sigamos creciendo a nivel de docencia e investigación sin los medios necesarios".