Esperanza López, una fisioterapeuta que aspira a la presidencia de Vox en Granada

Una campaña "modesta", en comparación con las otras dos que ya han sido anunciadas, pero con el espíritu de dar un aire fresco y más comunicación al partido desde la base. "Hay mucha gente válida en el partido, gente que no se conoce y que son verdaderos diamantes en bruto", asegura Esperanza López, una fisioterapeuta de Granada que ha irrumpido en la lucha por la presidencia de Vox en la provincia.

Hasta el próximo día 12 de septiembre tienen los aspirantes a la presidencia provincial de Vox para reunir los 78 avales necesarios para optar, de forma oficial, a ser candidatos a liderar el partido en Granada. A esta pugna, en la que ya se encontraban el actual presidente tras la puesta en marcha de la gestora, Manuel Martín Montero, y el abogado granadino Ignacio Pozo, quienes confirmaron que ya cuentan con los avales de al menos el 10% de la militancia, se ha unido ahora una tercera candidata, Esperanza López, una militante "de base" cuyo objetivo es "llegar a la gente de a pie y hacer que se les escuche en Madrid".

Nacida en Madrid, en diciembre de 1959, pero criada en Cádiz, Esperanza López se mudó a Granada hace 20 años, cuando decidió trasladar su clínica de fisioterapia hasta la localidad de Cúllar Vega, donde reside en la actualidad y donde ejerce, además, como vicecoordinadora de un partido al que ha estado unida "desde sus orígenes".

"Entré en el partido desde sus comienzos, cuando apenas éramos siete u ocho en las reuniones, a las que por entonces también venía Javier Ortega Smith y en las que nos teníamos que poner de acuerdo incluso para ver quién sujetaba el cartel mientras otro hacía la foto con el móvil", explicó Esperanza López a Granada Hoy. Sin embargo, fue algo después cuando dio el paso de adherirse de forma oficial a Vox y formar parte de su militancia.

"Soy una afiliada de base a Vox. Estoy en el partido desde la época del primer presidente provincial que hubo en Granada. Es cierto que tardé en afiliarme, pero nunca antes había estado ligada a ningún partido político. No llevo ninguna carga política en la mochila", insistió la aspirante a candidata, que ha decidido dar el paso para traer "otros aires" a la formación de Santiago Abascal.

"Mi intención es cambiar un poco el partido, traer aire fresco y más comunicación con las bases, ya que es algo que he echado en falta: esa comunicación entre la base y los presidentes provinciales, ya que ellos son los que tienen relación directa con Madrid", indicó López, que además aseguró "tener las herramientas adecuadas" para hacerlo.

"Al ser fisioterapeuta, estoy acostumbrada a tratar con la gente y escucharla y creo que esa capacidad de comunicar es imprescindible para hacer que desde el partido fuésemos capaces de contactar con el votante de a pie, ese que no está afiliado, para hacer que el mensaje de Vox llegue a la gente, que realmente no se conoce porque siempre solemos tener a los medios en contra. Creo que eso es algo que tiene que trabajar el equipo provincial", insistió la aspirante a candidata.

Respecto a la consecución de los avales suficientes para seguir en la carrera por la presidencia de la formación, Esperanzo López indicó que espera haberlos conseguido -se conocerá de forma oficial a partir del 12 de septiembre cuando se cierre la presentación de candidaturas y sus apoyos-: "No sé cómo otros precandidatos ya saben que tienen los avales porque, al fin y al cabo, ese voto es secreto y no se puede saber cómo va. Lo que sí es que contacto con la gente que conozco y hay muchos que me han dicho que sí, así que espero tenerlos. Ahora mismo, no puedo garantizarlo pero sí que tengo hasta quienes me han pasado capturas demostrando que me han avalado", aseguró López.

De este modo, esta fisioterapeuta se suma a la carrera por la presidencia de Vox Granada, cuya votación oficial se abrirá a la militancia el próximo 19 de septiembre y se cerrará el día 24 a las seis de la tarde, tras lo que se conocerán los resultados provisionales y el nombre de quién será el próximo presidente de la formación a nivel provincial.