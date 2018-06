Fallece la vecina de Guadahortuna que recibió dos disparos de su marido

Josefa, la mujer de 43 años a la que su marido disparó dos veces el pasado sábado junto al domicilio de la pareja en Guadahortuna falleció en la tarde de ayer en el centro hospitalario en el que permanecía ingresada en estado crítico.

Según informaron a Efe fuentes sanitarias, la mujer no pudo superar las lesiones provocadas por los dos impactos de bala que recibió ayer en el estómago y la cabeza. La víctima fue trasladada en helicóptero hasta el centro de Traumatología del hospital Virgen de las Nieves, donde fue intervenida para permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta su fallecimiento.

Los hechos tuvieron lugar antes de las dos de la tarde del sábado cuando, por causas que se desconocen, el marido de la víctima le disparó dos veces en la calle Ocón de Guadahortuna, cerca de la vivienda conyugal.

El hombre, de 53 años y sin antecedentes policiales, fue detenido en el mismo municipio poco minutos después de disparar a su mujer, con la que tiene tres hijos y que en ocasiones interrumpían su convivencia por disputas.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron que no existían denuncias previas por violencia de género ni antecedentes por agresiones, aunque sí un requerimiento hace años, un episodio de disputas que provocó una llamada vecinal, pero tras el que no se formalizó denuncia alguna. El detenido permanece en la comandancia de la capital detenido por los delitos de tenencia ilícita de armas y, ahora, por homicidio. La Guardia Civil apuntó además que continúa con las diligencias por lo que el marido de la víctima no pasará a disposición judicial previsiblemente hasta el próximo mañana.

El Ayuntamiento de Guadahortuna decretará tres días de luto para condenar la muerte de esta vecina de 43 años. La alcaldesa del municipio, Josefa Caballero, expresó ayer su "más rotunda condena" por este asesinato, y lamentó el fatal desenlace de la víctima, que permanecía ingresada aunque en estado crítico desde que ocurrieron los hechos.

El Ayuntamiento ha convocado además una concentración, prevista para las doce del mediodía de hoy, para trasladar su solidaridad a las familias afectadas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se declaró "horrorizada" ante este "nuevo asesinato machista". Así lo indicó la propia presidenta en un comentario publicado en su cuenta de Twitter. "Tod@s debemos hacer frente a la lacra de la #ViolenciaDeGénero y que sepan que #NoEstánSolas", sentenció en su tuit.

También la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, mostró ayer su consternación y condena por la muerte de esta mujer y trasladó todo el apoyo" del Ejecutivo andaluz a sus familiares y allegados. "Una vez más la violencia machista nos golpea, causando dolor pero también indignación y coraje para seguir combatiendo, cada uno desde su responsabilidad, esta lacra que nos avergüenza como sociedad", aseguró en un comunicado.

La delegada, que confirmó que la víctima no había sido ni era usuaria de los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), mostró su solidaridad a su entorno afectivo y a los vecinos de Guadahortuna e insistió en que "es importante que las mujeres sepan que no están solas, que deben denunciar, ellas o su entorno, para que los recursos públicos puedan actuar". García recordó que la víctima es la tercera mujer que es asesinada este año por la violencia de género en la provincia de Granada. "Es espeluznante, doloroso, intolerable, cada caso de violencia machista es también una agresión a toda la sociedad", comentó al respecto.

Según la delegada, "la violencia de género constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo y tenemos que unir nuestras fuerzas para erradicar esta lacra y conquistar una sociedad igualitaria". "No queremos ni un caso más", enfatizó. La diputada de Igualdad, Irene Justo, en nombre de la Diputación de Granada, mostró ayer su repulsa por el nuevo episodio de violencia de género. En un comunicado, la diputada trasladó, en nombre de la corporación provincial, sus condolencias y afecto a la familia y amigos de la víctima y a todo el municipio.

Justo señaló que este nuevo asesinato machista "es realmente brutal y llena de indignación y de dolor a toda la sociedad granadina". Justo indicó además que es necesario que las instituciones actúen "con determinación" y "desde la unidad", para "erradicar una lacra que nos avergüenza a todas y a todos".

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, expresó su mayor repulsa ante el crimen machista que, de confirmarse, elevaría 14 el número de casos mortales de violencia de género en España (13 mujeres y un menor), cinco de ellos en Andalucía.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca también manifestó su repulsa: "Una mujer de Guadahortuna asesinada a balazos. Nos quedamos sin palabras para resaltar tanta impotencia, tanto dolor, tanta rabia".