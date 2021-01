Fallos de sonido obligarán a repetir declaraciones judiciales del caso Nazarí en Granada

Después de toda una mañana de declaraciones judiciales, entre ellas la de la exconcejal del PP de Granada Telesfora Ruiz, relativas a la pieza Mulhacén del caso Nazarí, al día siguiente se pudo comprobar que no se había grabado el sonido y que, por tanto, estas diligencias tendrán que volverse a practicar. Éste y otros fallos recurrentes del nuevo sistema de grabación judicial implantado por la Junta de Andalucía están provocando una disfunción constante que ha llevado al juez decano de Granada a hacer público un comunicado muy duro con el Gobierno autonómico.

La incidencia que este fallo ha producido en el desarrollo de las diligencias que dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Granada desde 2016 es muy importante porque se trata de un caso muy complejo, que lleva años en tramitación y en esta pieza, que es nuclear para la macrocausa de presunta corrupción municipal durante el gobierno de José Torres Hurtado, las declaraciones del pasado 11 de enero ya suponían un logro, dado que el Covid había obligado a su aplazamiento por distintos motivos en varias ocasiones desde principios de noviembre del año pasado. Ahora habrá que volver a empezar, con la consiguiente dilación en el proceso.

El juez decano, Jesús Rodríguez Alcázar, que ha incidido en la participación de 15 profesionales de los juzgados en esas declaraciones que no se han grabado adecuadamente, asegura que los fallos del sistema son constantes y están entorpeciendo el normal desarrollo de la actividad judicial en Granada. Además, había nuevas declaraciones previstas para estos días que han tenido que suspenderse también por problemas del sistema de grabación que se han podido constatar de forma previa, aunque se desperdician días de disposición de la sala y con los profesionales preparados para el acto.

"Parece que por parte de la Consejería de Justicia no se acaba de entender el grave problema que se está produciendo"

Ya avisó el juez de esta situación el 18 de diciembre pasado, pero el incidente de las declaraciones del caso Nazarí ha supuesto un nuevo revés, esta vez de mayor enjundia, por la importancia del caso, su trascendencia mediática y la complejidad para organizar una sesión de declaraciones como la del pasado lunes.

El representante del Poder Judicial en Granada ha explicado ahora a la opinión que "las incidencias que entonces se denunciaban en relación al nuevo sistema de grabación AUREA se siguen produciendo". A esto se une que continúan las incidencias con "las videoconferencias, ya que falla la imagen, el sonido, o ambas a la vez, al parecer por problemas de compatibilidad de sistemas, ignorándose a qué espera la Consejería de Justicia para solucionar dichos problemas que se vienen denunciando desde hace meses".

También persiste la incidencia por problemas de conexión entre el equipo de grabación y la pantalla de la sala de vistas, lo que afecta a la celebración de los juicios. Hay dificultades en la calidad del sonido al realizar videoconferencias a través de circuito, lo que hace muy difícil celebrar vistas, "al parecer porque la capacidad de banda internet que llega hasta algunas salas de vistas no es suficiente".

El juez decano es así de contundente en su comunicado: "Parece que por parte de la Consejería de Justicia no se acaba de entender el grave problema que se está produciendo para el trabajo de los Juzgados, y el perjuicio que se está generando a profesionales y justiciables cuando se retrasan o suspenden vistas. No hay justificación para que tras varios meses tengamos que seguir realizando la misma queja y no se haya hechonada al respecto".