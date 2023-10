Familias de un colegio de Granada hacen turnos para limpiar el comedor escolar

Familias del colegio público Eugenia de Montijo se han organizado para atender las tareas de limpieza del comedor del centro. Según indican las familias, "desde que se inició el curso la limpieza del comedor del CEIP Eugenia de Montijo es un auténtico caos". Según señalaron, se informó "hace unas semanas" de que la empresa que se ocupaba de la limpieza de este espacio iba a dejar de hacerlo. "Ante esta situación, han tenido que hacer turnos de voluntariado para que los padres y madres ayuden a fregar el suelo del comedor", indica el Ampa. Este servicio es empleado por 160 escolares. Fuentes del centro confirmaron la situación.

Según la presidenta del Ampa Primero de Mayo del colegio, Laura Camprubí, "nos consta que desde el equipo directivo se han puesto en contacto tanto con Ayuntamiento de Granada, a través de los responsables de la inspección del servicio de limpieza en los centros educativos, como con la Delegación de Educación en Granada, a través del servicio de Recursos Humanos y del gabinete de la Delegada, para intentar dar solución a esta problemática".

Las familias usuarias del comedor se reunieron el pasado lunes para analizar esta situación. "Lógicamente estamos preocupados porque no cuente con la higiene y desinfección adecuada”, señaló Camprubí. Desde el Ampa a través de un escrito han pedido reuniones con Ayuntamiento de Granada, en concreto con Área de Participación Ciudadana y Mantenimiento y con Área de Educación, Empleo e Igualdad, y con la Junta de Andalucía, específicamente con la delegación territorial de Educación. También piden un informe técnico-jurídico donde se detalle qué administración es la competente en la limpieza de los comedores escolares. “Queremos que nos aclare quién debe limpiar el comedor, Ayuntamiento o Junta, porque lo que está claro es que esto no puede ser una cuestión de voluntad del personal del centro, de los cocineros o de los padres y madres que ya pagamos por un servicio adecuado de comedor que, lógicamente, también incluye la limpieza”, afirmó Camprubí. Fuentes de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional indicaron que "no es nuestra competencia".

“Llevamos sin una limpieza adecuada desde inicio de curso, más de un mes, así que entendemos que en dos semanas más es tiempo más que suficiente para dar respuesta este problema”, reclamó Camprubí. Si no tienen contestación en los próximos quince días las familias anuncian que "tomaran nuevas acciones, aunque confían en que los responsables les darán cita pronto y este tema se solucionará adecuadamente", indica el comunicado.

“Rogamos a las administraciones que actúen los la mayor diligencia y rapidez posible para aclarar esta situación, ya que hablamos de 160 niños y niñas cuyas familias quieren seguir contando con un servicio de calidad alimentaria como el que tenemos. La situación es crítica porque el comedor tiene que desinfectar como es debido. La salud de nuestros hijos e hijas está en juego”, concluyó Camprubí.