Un rebaño de solidaridad: una foto, una oveja

Antonio, María y Susana son los nombres de dos humildes ganaderos y de una prestigiosa fotógrafa que destila humildad. Tres personas unidas por el devenir de la vida que nunca olvidarán lo que ocurrió el pasado 25 de noviembre de 2023. Ese día, el matrimonio formado por Antonio Alarcón y María Franco, ganaderos transhumantes de Fátima, una pedanía de Castril, tuvo una muy complicada jornada al comprobar como en un pispás perdieron casi un centenar de ovejas preñadas cuando una alimaña se coló en la nave en la que estaban apartadas y provocaron una avalancha saturada de mortalidad. Un durísimo golpe en la piedra angular de la economía de la familia.

Y a grandes males, remedios al menos ingeniosos nacidos de una amistad difícil de fotografiar. Durante seis años, María Franco y Antonio Alarcón fueron anónimos protagonistas del proyecto '90 varas' de la fotógrafa documental Susana Girón –aunque nacida en Madrid está muy ligada a Huéscar, el pueblo de su familia–, una obra que se ha expuesto en distintas ciudades de España y, también, en el extranjero, como Londres (Reino Unido), Addis Abeba (Etiopía), Sideney (Australia), Salzburgo (Austria) y México.

La vinculación que une a la familia Alarcón-Franco con Susana Girón es más que familiar. La fotógrafa recuerda cuando se conocieron: "Fue cuando comencé a trabajar en el proyecto que tenía sobre la transhumancia y quería meter a alguien de mi comarca, Huéscar, pues ya había hecho con otra familias en Aragón. Preguntando, supe de esta familia transhumante de Fátima, les abordé, les pedí permiso para fotografiarles en sus migraciones –hasta Sierra Morena–. Empecé a fotografiarles en 2015 y hasta 2021". Tal es la relación que ha surgido que María ha acompañado a Susana Girón a algunos de los distintos países y ciudades donde se ha expuesto la obra. Recientemente, poco antes del suceso, Antonio se unió a ambas en un viaje a Lisboa. "Estaba emocionadísimo, porque era su primera salida al extranjero", rememora la fotógrafa.

Una vez conocido el fatídico suceso, la documentalista no podía "quedarme indiferente". "La campaña no va a cubrir las pérdidas que han tenido, que pueden estar en torno a los 20.000 euros", dice Susana Girón, que no tardó en hacer las cuentas y puso en marcha la campaña '90 varas solidarias: 90 fotos por 90 ovejas'. Así, se pusieron a la venta una edición limitada diez ejemplares seriados y firmados por la autora (20x30 centímetros) de nueve fotos seleccionadas de su obra '90 varas' a un precio simbólico de 50 euros y cuya recaudación se destina íntegra a la familia Alarcón-Franco.

Según explica Susana Girón "los 50 euros del precio de cada foto es más o menos el precio por el que ellos pueden conseguir una oveja en el comercio de mayoristas", y añade: "Se va a entender perfectamente el vínculo personal y emocional que tengo con ellos y es una forma de decir por cada foto una oveja, es una forma de contar que una foto al final les revierte a ellos con una oveja". En román paladino:"Es como que la foto les devuelve lo muchísimo que ellos me han regalado a mí, que lo que intento es devolverles el regalo de las buenas experiencias que me dieron".

"Los fotógrafos, documentalistas y periodistas no podemos cambiar el mundo pero podemos cambiar una realidad y ya por esto nuestro trabajo merece la pena y tiene sentido"

La reacción de Antonio y María cuando se enteraron de la iniciativa lo cuenta la propia Susana:"Lo primero que hice fue pedirles permiso y a María le he ido informando cada vez que se vendía una foto. Tengo audios de ella de Whatsapp en las que me dice muy emocionada que es lo único que le daba esperanza y alegría en esos días tan complicados". La documentalista oscense insiste en que "ha sido un palo, no solamente económico, sino también emocional porque perdieron a sus animales".

Reacciones

Sobre la respuesta que ha tenido la iniciativa, la fotógrafa la califica como "maravillosa y muy sencilla". Explica que "se ha movido a través de grupos de Whatsapp, sobre todo de amigos". Además, no quiere dejar de lado a Eloy Molina, fotógrafo de Huéscar, que "me ha echado una mano increíble en logística, tiempo, diseño de la web y todo", ni a la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar, que "han puesto toda la logística de cuentas solidarias y lo relacionado con el tema de Hacienda".

La mayoría de las compras se han hecho en la propia comarca oscense, aunque Susana señala que "también de gente de fuera" y le gusta reseñar que "muchos de mi gremio, fotógrafos amigos míos que cuando se han enterado de la esta historia han contribuido".

Aunque se han vendido muchas de las 90 fotos, aún quedan. En principio estaba previsto que la 'campaña' durara hasta después de Navidad, pero Susana ha preferido mantenerla hasta Semana Santa, una vez que vuelva de donde está trabajando en su último proyecto. "Es por si algún 'despistado' se anima y todavía puede hacerse con alguna de las que quedan", dice la fotógrafa.

El punto de venta de los ejemplares está en el estudio de Eloy Molina 'Cásateconmigo', sito en la calle Morote, 14, en Huéscar, aunque también se puede hacer por internet mandando un mail a shop@susanagiron.es (en la web 90varassolidarias.net/ hay más información). También se puede hacer un donativo a través de una especie de fila cero a la cuenta de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar ES57 3023 0011 5672 1776 1605.

Susana Girón quiere incidir en que Antonio y María "a pesar de no estar en su mejor momento están menos mal" y "no hacen más que dar las gracias a todo el mundo y que están muy emocionados con lo que está pasando".

"Siempre digo que los fotógrafos, documentalistas y periodistas no podemos cambiar el mundo pero podemos cambiar una realidad y ya por esto nuestro trabajo merece la pena y tiene sentido. Hemos conseguido cambiar la realidad de unas personas que ahora en marzo tienen que hacer la adquisición de ese nuevo rebaño y con este dinero lo van a comprar", concluye la fotógrafa.