Desde unos años a esta parte, las tecnologías de análisis y síntesis de imágenes espectrales tienen un gran impacto en investigaciones relacionadas con el mundo del Arte, como puede ser la datación de obras de arte antiguas, el estudio de su estado de conservación o el examen del impacto de una posible restauración de las mismas.

Una imagen espectral contiene mucha más información sobre cómo la obra interacciona con la luz. Si una imagen a color convencional tiene 3 canales de información (rojo, verde y azul, en sus siglas en inglés RGB), las isntantáneas capturadas en este trabajo tienen 150 canales de información.

Sin embargo, la mayoría de los investigadores que utilizan este tipo de instrumentos y tecnología, lo hacen en sus laboratorios en condiciones de iluminación muy controlada y aun así, no pueden tener certeza de que la iluminación es uniforme sobre la obra de Arte.

Por ello, resulta de enorme importancia estudiar y analizar cómo se pueden superar las limitaciones inherentes al uso de este tipo de técnicas de imagen espectral en entornos de registro y captura en los que no es posible un absoluto control de la iluminación que hay.

Investigadores de la Universidad de Granada han publicado el artículo 'Multifocus HDR VIS/NIR hyperspectralimaging and itsapplication to works of art' en la revista 'Optics Express' de la Sociedad Americana de Óptica.

La investigación ha sido realizada por el equipo científico del grupo Color ImagingLab del departamento de Óptica de la facultad de Ciencias de la UGR, en colaboración con el departamento de Química Analítica de este mismo centro.

En dicho trabajo se presenta, y se propone por primera vez, un procedimiento completo sobre cómo capturar y procesar adecuadamente imágenes hiperespectrales in situ, de modo que se puedan superan todas las limitaciones inherentes al proceso (alto rango dinámico de las escenas, reflexiones especulares, aberraciones cromáticas, etc.).

Para el análisis del protocolo propuesto, se ha utilizado una copia de época del cuadro La Transfiguración de Cristo de Rafael Sanzio (proporcionado por Francisco Fernández Fábregas) y una copia facsímil del manuscrito iluminado La Hagadá Dorada de la Biblioteca Británica de Londres. Las imágenes espectrales se capturaron con una cámara hiperespectral modelo ResononPika L en el rango espectral que cubre todo el espectro visible más el infrarrojo cercano.

El método propuesto permite capturar una imagen espectral de alta calidad, incluso cuando la obra de arte no se puede mover desde su ubicación debido a razones de seguridad o debido a su delicado estado de conservación.

Los resultados del estudio demuestran su capacidad y versatilidad en términos de calidad y nitidez de la imagen final, así como en exactitud respecto a la reflectancia espectral obtenida en cada píxel de la imagen, y no se ven afectados los resultados finales por reflejos especulares presentes en la escena.