¿Quién es Francisco Fuentes?

Aunque Francisco Fuentes ya no forma parte del equipo de gobierno, en su cuenta de Twitter sigue apareciendo “TT Alcalde Ayuntamiento Granada. Concejal RRHH, Organización interna, Servicios Generales y Jurídicos. Presidencia y Contratación”. Este exteniente de alcalde popular lleva a sus espaldas una dilatada experiencia en la vida pública.

Francisco Fuentes Jódar, nacido en Jaén en 1965, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y funcionario de carrera. Opositó al Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social y logró su plaza en 1993. Tras estar destinado en Lugo y Valencia, Fuentes regresó a Granada. En aquella época, desde 2006 hasta 2012, también presidió la Asociación Profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social a nivel estatal, para más tarde ser nombrado, en marzo de 2012, director provincial del INSS. Fuentes ostentaría este cargo hasta diciembre de 2016, cuando fue elegido para sentarse en el Palacio Müller, sito en la Gran Vía granadina, como subdelegado de Gobierno en Granada, donde permaneció hasta junio de 2018. Paco Fuentes ha compaginado todos estos cargos con la docencia, con diferentes cursos y másteres impartidos en la Seguridad Social y en la Universidad de Granada.

Lo que conocemos de él a partir de 2019 es su adhesión a la lista del Partido Popular para el gobierno de Ayuntamiento de Granada, donde salió elegido como concejal y formó parte del equipo de gobierno tras pactar su partido el turbio 2+2 que, entre otras cosas, nos ha traído hasta la situación actual del consistorio. El cargo que ostentaba era el de Séptimo teniente de alcalde, concejal delegado de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; Servicios Jurídicos y Régimen Interior y secretario de la Junta de Gobierno Local. Además, es vicepresidente ejecutivo del Partido Popular de Granada.

Poco se conoce de la vida privada de Paco Fuentes, al menos por redes sociales, donde no es tan activo como otros políticos. No obstante, se trata de un hombre muy familiar, tanto que ha renunciado a cargos en Madrid por no alegarse de su mujer y sus dos hijos, amigo de sus amigos –aún mantiene contacto con sus compañeros de facultad– y muy aficionado al deporte. Forofo declarado del Granada CF, cada vez que tiene la ocasión practica este deporte, además de jugar también al tenis. Otra de sus grandes aficiones son los toros.