Ya lo dijo Sebastián Pérez el 26 de mayo: "El alcalde de Granada se llamará Paco". Cuenca o Fuentes, PSOE o PP, pero Paco. Y a esto parece que apunta todo a cinco días del pleno de investidura donde los 27 concejales de la corporación tendrán que votar al nuevo regidor para los próximos dos años, hasta las elecciones municipales de 2023.

El socialista Francisco Cuenca parece que sale en la mejor posición en esta contrarreloj hasta el miércoles 7 de julio, ya que lidera la lista que fue más votada en 2019 (con 10 concejales) y, según la ley, si ningún candidato reúne los 14 votos de la mayoría absoluta, automáticamente es investido como alcalde el cabeza de lista de la formación mayoritaria.

Además cuenta con otra ventaja por el momento, que es la intención manifestada hasta ayer por el exalcalde Luis Salvador de dejar gobernar a la lista más votada. Es decir, como su voto y el del otro concejal de Ciudadanos que queda en el Ayuntamiento (José Antonio Huertas) son imprescindibles para sumar esa mayoría alternativa de 14, si ellos se abstienen, votan en contra o simplemente se resfrían y no asisten al pleno, el alcalde automático sería Cuenca. Así ocurrió en 2016, tras la dimisión de José Torres Hurtado.

Pero el PP no se rinde y tiene previsto presentar un nombre alternativo. Por el momento baraja dos opciones. Si consigue reunir los apoyos para dejar a Luis Salvador el miércoles en la tesitura de dar la Alcaldía a un socialista, esto es 12 votos (a falta de los dos de Cs), registrará el nombre de Francisco Fuentes como propuesta para el pleno. Porque es el único candidato que aceptaría Sebastián Pérez, que dejó el PP y su grupo municipal en mayo precisamente por el desinterés de su partido en apoyar el 2+2 hasta ese momento.

Los otros dos concejales que también han salido de su grupo político inicial, Ciudadanos, Manuel Olivares y Lucía Garrido, parecen comprometidos con el PP para apoyar al candidato que éste presente, aunque la última podría estar más en el aire. Por el lado de Vox ha habido contactos, pero tampoco parece que al final haya problemas, como ya avanzó su portavoz, Onofre Miralles.

Ahora bien, si el partido llega al día antes del pleno con la certeza de que su candidato no será alcalde porque no tendrá los apoyos suficientes, fuentes del partido aseguran que Paco Fuentes no será su hombre. El partido volverá a optar por lo que ellos llaman su candidato natural, Luis González, al ser el primero de su lista tras la marcha de Sebastián Pérez. Así están las cosas, pero quedan cinco días hasta las 11 de la mañana del pleno de investidura.