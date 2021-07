Francisco Rodríguez: “Nuestro fracaso no es el fracaso del PP, es de confiar en alguien que te engaña”

Ha pasado un mes muy duro. El PP de Granada vio como su estrategia de abandonar el gobierno acaba con un alcalde socialista en el sillón, Paco Cuenca. El presidente provincial de los populares y alcalde de Alhendín asegura que la crisis de Granada no ha venido impuesta por Génova.

–Desde que llegó a la presidencia provincial del partido ésta ha sido su primera gran batalla política, en la que decidió ponerse a la cabeza, pero aparentemente no ha salido muy bien parado el PP…. ¿Siente sensación de fracaso por la investidura de Paco Cuenca?Lo que hemos lamentado estos días es que nuestro socio de gobierno nos ha utilizado, cuando una persona te utiliza, como nos ha utilizado a nosotros Luis Salvador, te sientes un objeto. Nuestro fracaso no es el fracaso del PP, es de confiar en alguien que te engaña.

-Decía que parece no haber salido bien parado, porque quizás este fracaso es una victoria a más largo plazo, sobre todo para ganarle el terreno a Cs...Yo le dije a Salvador que él no era consciente del daño que le había hecho al PP. Nosotros estábamos mejor en la oposición que dándole sustento a un hombre que no tenía ni el apoyo ni el cariño del pleno, ni de la sociedad granadina, ni de sus propios concejales.

-¿Qué ecos cree que tendrá lo ocurrido en Granada en la política andaluza y la nacional? Tengo claro que, si Cs tenía esperanzas de reponerse, ha sido su fin. Hay un partido que tuvo un papel, que parecía que venían a cambiar la política y lo que han demostrado es que no tienen ascendencia sobre tus propios cargos públicos. Cualquier partido serio hubiese seguido las directrices de su de la direcciones regional y nacional. Aquí no ha habido ideología que seguir, yo entiendo que ha habido una ideología personal, por encima de los principios que tiene el partido Cs.

-¿Qué incidencia cree que puede tener en los pactos con el PP en Andalucía?Juanma comenta siempre que el pacto goza de buena salud, que hay que estirar el máximo la legislatura, porque hay muchos proyectos que están ahora desarrollándose, pero entiendo que pensará que Ciudadanos, hoy por hoy, no es un partido de fiar.

-¿Habrá elecciones andaluzas en otoño? Si tuviera que apostar...Tengo que respetar la decisión de mi presidente y él me ha trasladado personalmente que va a estirar hasta el máximo, hasta diciembre del 22.

“No tuvimos otra opción, porque lo hicimos mal en 2019, no podríamos hacerlo mal otra vez en 2021”

-¿Cree que van a echar a Salvador?Si fuera un farol, el papelón del siglo sería el de Arrimadas y el de Marín, máxime cuando Marín es el vicepresidente la institución autonómica y gobierna con nosotros. Él no tenía obligación de decir que los va a expulsar del partido y, si al final no los expulsa, el papelón que tendría sería de enmarcar.

-Cuando abandonaron el gobierno del Ayuntamiento de Granada, ¿pensaban que este podría ser el final? ¿Se arrepiente de la decisión?Siempre he tenido muy claro que, en una elección de alcalde, el partido vencedor de las elecciones parte con ventaja. Pero no teníamos otra opción, partíamos de una amenaza velada durante estos dos años por parte del que fuera presiente de esta casa, Sebastián Pérez, que decía que iba a llegar mayo del 2021 y que Luisa Salvador iba a dejar de ser alcalde, que iba a presentar una moción de censura para nombrar a Paco Cuenca. Algunos lo creían, otros no. Yo conozco a Sebastián bien, sabía que no hablaba por hablar y, cuando sale en rueda de prensa y adelanta que va a poner la moción, teníamos dos opciones, buscar un relevo en la alcaldía que permitirá continuar el gobierno de centroderecha o sentarnos en el parque a ver pasar la gente. Nosotros hemos provocado hasta la saciedad reeditar el pacto de centroderecha, eso sí, alternando el alcalde. Es lo que hemos peleado y le hemos trasladado en incontables ocasiones a Luis Salvador y era la salida lógica, que también respaldaban las direcciones nacional y regional de los partidos y este hombre ha trasladado a la opinión pública que no tiene palabra, ni principios, ni ideales. Él ha pensado solo en sí mismo y ha antepuesto sus intereses personales a los de la ciudad de Granada.

-¿Compensa verse fuera del Ayuntamiento antes que aceptar pactar con Luis Salvador como alcalde?La ciudad de Granada no entendió jamás que un hombre con cuatro concejales fuera alcalde en junio de 2019. Volver nosotros al gobierno y darle otra vez las garantías de seguir gobernando sería un desastre para nosotros. Si nosotros lo hicimos mal en 2019, ¿cómo lo íbamos a hacer mal otra vez en 2021? Hay una cosa en lo que coincidimos Pablo Casado, Juanma Moreno y yo, como presidente provincial, la dignidad de nuestro partido tenemos que mantenerla. No podemos humillarnos y arrastrarnos por un hombre que viene de un pasado político conocido por todos en la provincia de Granada.

-¿Cree que Teodoro García-Egea se equivocó en 2019 cuando cerró aquel acuerdo con Hervías?Yo creo que hizo lo que tenía que hacer en aquel momento, que era evitar que gobernara en Granada Paco Cuenca. Dentro de las alternativas, salió esta opción. Al final hemos visto que Sebastián no estuvo acertado, al no dar un paso al lado y dejar a otro candidato del PP (en 2019) en aquellos 20 días, que es lo que pedía el sentido común y lo que Sebastián había exigido a algunos candidatos nuestros en otros lugares de la provincia.

-¿El error es más no forzar que Sebastián diera ese paso al lado o el pacto con Cs?El error fue, si es mejor renunciar a tu sueño en aras de favorecer a tu partido, o es mejor sacrificar a tu partido por tal de cumplir tu sueño, aunque sea dos años más tarde.

“Sebastián no estuvo acertado, al no dar un paso al lado y dejar a otro candidato del Partido Popular”

-Durante los dos años de gobierno, salvo Sebastián Pérez nadie del PP defendía el 2+2 ¿Por qué decidieron acogerse a eso en mayo y antes no?Nosotros nos encontramos un partido en y una situación de la que nos tenemos que reponer. Yo vengo de la Alcaldía de mi pueblo, yo no formé parte de estos acuerdos y nos encontramos con una realidad en la provincia que es distinta a la de la ciudad. En la provincia la gente habla de sus necesidades, pero el 2+2 era algo muy de la ciudad, alimentado por el propio Sebastián y con los medios muy pendientes. Nos encontramos que teníamos que intentar salvar de la mejor manera posible esta situación. Estoy convencido que, si Sebastián no amenaza, en lugar de haber roto el pacto, hubiéramos seguido. Siempre hemos dicho que, para que gobierne Cuenca en la Alcaldía, nosotros tenemos la garantía de que nuestros concejales van a hacer un buen trabajo en su área. Pero desde que nos dicen que van a poner una moción de censura, teníamos que buscar una solución que fuese ventajosa para los intereses de la ciudad.

-Igualmente, choca que Sebastián defendiera el 2+2 y ustedes lo negaran…Sebastián defendía una situación que nosotros como dirección no conocíamos, porque no formamos parte de aquella negociación y no sabemos lo que se habló. Los concejales han comentado alguna vez algo, pero no había ningún documento. No se han hecho las cosas bien, si se hubiesen hecho bien, no estaríamos en esta situación.

-¿Cree sinceramente que Sebastián hubiera firmado una moción con el PSOE si el PP no mueve ficha?Sí, no me cabe duda. Sebastián dijo que Luis Salvador no llegaba al verano como alcalde y lo ha conseguido. Quizá no tenía claro que el fin iba a ser Cuenca, pero sí que el hombre que lo ha engañado no iba seguir de alcalde.

-¿Ve a algún responsable de todo lo que ha ocurrido en este último mes dentro de su partido? ¿Se ha apuntado a Fran Hervías desde todos los flancos?No hay otra, el anuncio de moción de censura de Sebastián es lo que da pie a que nosotros hablemos con Luis Salvador y decirle que tenemos que recomponer el gobierno con un alcalde del PP. Nosotros no tenemos otra vía que presionarlo con la salida del gobierno.

-¿No hubo presión desde Génova para dar este paso? Génova es respetuoso con la dirección provincial de Granada. Teodoro y yo tenemos afinidad personal y hemos hablado muchísimo. Le tengo que estar muy agradecido porque no me ha dejado ni un momento y me ha dado consejo y apoyo. Siempre me ha dicho que “se hará lo que crea que tiene que hacer el PP de Granada, porque vosotros sabéis mejor que nadie lo que le pasa a Granada”.

-De algún modo se apunta hacia Génova porque coincide con la estrategia del derribo a Cs y quien más sale ganando es el PP, como estrategia de partido a nivel nacional...Bueno, pero yo creo que no han llamado desde Génova a Sebastián para lanzar la amenaza de moción. Sebastián la tenía barruntada desde que él no es alcalde y desde que ve que Luis Salvador va a incumplir su palabra. Después se ha sabido que no se llegó a poner por escrito y Salvador siempre ha hecho alusión a un pacto nacional que hay que respetar, pero, al margen de esto, él le dio la mano a Sebastián para llegar a un acuerdo de alternancia que Luis no ha cumplido.

-¿Se sienten traicionados por Luis Salvador? Lo de Luis Salvador no tiene nombre. Luis Salvador, que siempre ha tenido sueños políticos brutales, no se había visto como alcalde de Granada en su vida. El rechazo que causaba en la población se ve en que, en la ola de Cs, no sube ni un concejal de 2015 a 2019, mientras que sube en otras ciudades y en las capitales importantes. Su sueño de ser alcalde no se cumple, si no es porque nuestros concejales y los de Vox lo votan en la investidura.

“Estábamos mejor en la oposición que dándole sustento a un hombre que no tenía ni el apoyo ni el cariño del pleno, ni de la sociedad granadina, ni de sus propios concejales”

-¿Le sorprende que ahora haya buen entendimiento entre el PSOE y Ciudadanos en Granada? No, aquí era algo que teníamos claro que podía pasar. Cuando el PSOE dice que “no van con él ni al tranco de la puerta”, ya decimos nosotros, sacad las cosas de los despachos que, cuando dicen esto, están buscando un entendimiento con ellos. Ya se vio el día de la investidura el buen entendimiento entre Espadas y Salvador, hablando entre colegas.

-Nos llega este titular “Procesado el exconcejal del PP de Granada Juan Antonio Fuentes, por el caso de las facturas de TG7”, ¿van a abrir expediente de expulsión?Somos muy respetuosos con la justicia y también con la presunción de inocencia. El titular no nos agrada, porque es un compañero y hasta que no se declare culpable o inocente está sub iudice, pero nos sorprende porque Juan Antonio Fuentes está fuera de la vida pública, tenemos otras personas procesadas por la justicia que están en primera línea policía y están impolutos y a hace tres días han tenido el respaldo de la mayoría del pleno.

-Que los temas judiciales se apliquen a la política es algo que ustedes conocen bien, ya que hace poco ha habido una denuncia de la fiscalía en Alhendín y se abrió una investigación…El caso de Alhendín es una anécdota, se ha pagado una factura de la ayuda domicilio con una empresa que está en prórroga forzosa y lo hemos pagado una vez y lo pagaríamos 100.000. No van a quedarse nuestros mayores sin la ayuda a domicilio porque lo pueda entender algún concejal de la oposición que no da la cara. Esto no tiene recorrido, de hecho, no hay abiertas diligencias contra ningún concejal del Ayuntamiento de Alhendín.

-Vox dice que está recogiendo votos que el PP ha perdido por esta gestión, los que se sientan “huérfanos”. ¿Teme un vuelco hacia ese lado de la derecha? Los votos se recogen la noche de las elecciones, por lo tanto, me parece un comentario de sueño, más que otra cosa. Si Juanma Moreno y Pablo Casado funcionan como lo están haciendo, creo que Vox irá mermando sus resultados electorales.

-¿Se sentarían en un sillón de la junta de gobierno presidida por Paco Cuenca?Hablé personalmente el miércoles con el alcalde y le hemos tendido la mano para ayudarle en todo lo que sea necesario para el bien de la ciudad. Le he dicho que no necesitan para nada al traidor de Luis Salvador. Una ciudad no puede depender de los intereses personales de alguien.

-¿Pero ese apoyo pasa por formar gobierno con el PSOE?Nosotros no podemos formar gobierno (con el PSOE), entre otras cosas, porque estamos en las antípodas de la política. Creemos en un estado de derecho y una España plural, en que se tienen que respetar las decisiones judiciales y en bajar impuestos. Estamos muy lejos del socialismo de los indultos.

-En política, justo después de una votación ya se piensa en la siguiente, ¿están ya con la cabeza puesta en 2023?Pero no desde ahora, sino desde el día siguiente de la constitución de los Ayuntamientos en junio de 2019, no solo en la ciudad, también en la provincia. Es cierto que el buque insignia es la ciudad, pero estamos trabajando mucho en todos los Ayuntamientos.

-Su partido ha llegado a sondear en encuestas ya a Marifrán Carazo o a Rocío Díaz como posibles candidatas para 2023 a la Alcaldía… ¿Se trabaja en eso? Otra opción muy comentada es la de Jorge Saavedra...A día de hoy, no tenemos nombre de candidato para 2023, pero somos un gran equipo y tenemos un magnífico banquillo. Quien no va a ser candidato va a ser Luis Salvador.

-¿Cuándo dice que tiene fondo de banquillo, significa que habrá renovación a lo Luis Enrique con la selección?Pensamos que incluso Joaquín del Betis hace vestuario. Hace falta en los vestuarios personas con veteranía, que aporta mucho a la vida pública.