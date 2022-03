La Fundación Foessa presenta en Granada su informa sobre la exclusión social, y destaca que el 26,3 de la población andaluza vive en esta situación

La fundación privada sin ánimo de lucro FOESSA ha presentado este viernes en Granada el informe realizado para Cáritas Andalucía sobre la incidencia que la pandemia ha dejado sobre los andaluces, y ha destacado que el 26,3% de la población andaluza, más de 2,2 millones de personas, están en situación de exclusión social. De ellas la mitad, 1,1 millones, en exclusión severa y casi 474 mil personas en una situación más crítica, es la llamada sociedad expulsada.

El informe 'Exclusión y desarrollo social en Andalucía, resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales en 2021', ha sido presentado en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Granada (UGR) y ha contado con la presencia del secretario y coordinador de estudios de Cáritas, Raúl Flores.

El desempleo total familiar, en el que todas las personas que están en edad de trabajar están desempleadas, afecta en Andalucía a medio millón de hogares. Además, desde Foessa han destacado que el empleo recuperado tras la pandemia tampoco ha mejorado la cifra de desempleados de larga duración, más de 200.000 hogares. En Andalucía también hay 320.000 hogares en inestabilidad laboral grave, es decir, personas que cambian de empleo constantemente o que trabajan sin contrato.

Según el informe, en Andalucía hay 200.000 familias sin ingresos estables, que no tienen un trabajo que les de una renta mínima, no tienen estabilidad, no tienen prestación por desempleo o subsidio. De ellos, el 41% de los hogares tiene que acudir a sus ahorros (si es que los tiene) para llegar a fin de mes, el 62% tiene que pedir dinero o buscar ayuda y recursos, y el 59% también tiene que reducir gastos en materias habituales como alimentación, ropa o calzado para llegar a final de mes. "Apretarse el cinturón hasta casi asfixiarse", según Flores. Además, entre 7 y 8 de cada 10 hogares en exclusión se encuentran activados, es decir, "trabajando o estudiando, tratando de salir de esa situación y no resignándose y viviendo de ayudas".

Según los datos que han mostrado, en Andalucía hay un total de 800.000 familias viven en una vivienda que no está adecuada a sus necesidades, 450.000 que viven en viviendas inadecuadas y 119.000 personas que viven solas y que no tienen en quien apoyarse cuando necesitan ayuda. Además de esto, 400.000 familias se quedan en situación de pobreza una vez pagado el alquiler o la hipoteca.

Flores ha destacado que esta es "la primera radiografía social completa de la exclusión social y del impacto de esta pandemia", ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "todavía no ha podido dar datos sobre la evolución de la pobreza y la exclusión social relativos a la pandemia".

"Este informe constituye el primer informe sobre el impacto de la Covid-19, un informe serio y riguroso. La Fundacion Foessa y Caritas no saben trabajar de otra forma que no sea cooperando. En esta ocasión, 10 instituciones, 7 universidades y 3 instituciones de investigación, 30 investigadores y 150 encuestadores han velado por la calidad, rigurosidad y el trabajo bien hecho del informe. Una metodología exigente y costosa que nos ha llevado a llamar a 90.000 puertas en toda España, 7.400 en Andalucía, con 1.5000 personas y 600 hogares preguntados en esta comunidad autónoma", ha destacado.

El ánimo ha decaído en Andalucía

En Andalucía, el 42% de la población dice que se encuentra peor de ánimo que antes de que llegara la pandemia (la media de España es el 40%). Los problemas de salud mental diagnosticados se han incrementado notablemente en la región de Andalucía. A día de hoy, en el 15% de las viviendas de Andalucía hay una persona con un problema de salud mental, una cifra muy superior a las recogidas en 2018. Y para muchas personas dedicar una asignación económica a pagarse tratamientos de salud mental es inviable, y pese a ello sigue sin estar en el catálogo de la sanidad pública de forma efectiva.

"La sociedad en la que vivíamos a principios de 2020 pensaba que era indestructible, y las posibilidades de que llegara un virus y generara una pandemia era posible, pero muy poco probable. El virus llegó y nos genero una situación complicada a todos", ha comentado Flores.

Para el secretario y coordinador de estudios de Cáritas, el impacto de esta crisis ha sido igual de desigual en nuestra sociedad haciendo un símil con el hundimiento del Titanic. "Las personas acomodadas, que tienen una nómina asegurada a final de mes, tenían su bote salvavidas asegurado. Sin embargo, los viajeros de segunda, tercera y hasta cuarta clase, muchas de las familias a las que acompañamos desde Cáritas, no tenían bote salvavidas".

"La mirada que hacemos va mas allá de la pobreza económica. Dentro de la pobreza, lo más visible son las persona sin hogar. Pero también existen esas familias que tienen casa y que trabajan y no llegan a final de mes. Que no pueden poner la calefacción, que no pueden elegir que le ponen en la mesa a sus hijos porque se lo ofrecen los bancos de alimentos. La inmensa mayoría de la pobreza permanece invisible", ha remarcado.

También hay que atender esa pobreza de dependencia de otras personas. Según han destacado, la mirada de Cáritas es mucho más abierta, que tiene que ver con la vivienda, la educación, la brecha digital, la salud mental, el conflicto social o las situaciones de aislamiento.

Para la directora de Cáritas Granada, Luisa Maria Maeso, la presentación de este informe supone "una cita con el compromiso de denuncia de las situaciones de precariedad y la perdida de derechos humanos que sufren día a día muchas familias a las que acompañamos".

"Se trata de un compromiso importante de convencimiento de que no es posible actuar en la realidad social, la pobreza y la exclusión si no contamos con un conocimiento profundo y exhaustivo de la misma. Ese análisis de la realidad nos permite adaptar nuestras respuestas para acompañar y ayudar de manera eficaz a las personas".

La Fundación Foessa es una fundación privada sin ánimo de lucro. Fue pionera en la introducción de la investigación empírica a través de los Informes sobre la situación y el cambio social de España que señalan la importancia de conocer la situación de nuestro país a través del análisis de los procesos, las estructuras y las tendencias que marcan la evolución social.