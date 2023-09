El Gobierno confirma que el caso de la muerte de una mujer en Granada se investiga como violencia de género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género da por confirmado con este carácter el caso sucedido ayer en Granada, cuando una mujer fue hallada muerta con signos evidentes de herida por arma blanca en el piso del que se arrojó un hombre a media tarde. La propia delegación confirma la investigación en un hilo a través de la red social Twitter, dándole aún el estatus jurídico de "presunto". De confirmarse finalmente, se trataría del segundo asesinato por violencia de género en Granada en lo que va de año, y que en el resto de España ascenderían a 44.

Esta mañana a primera hora, la Policía Nacional confirmó que la mujer presentaba heridas compatibles con arma blanca y que la relación de parentesco con el hombre que se quitó la vida en la misma casa no era la de hermano, como en un primer momento apuntaron diversas fuentes oficiales. De hecho, se investiga aún si eran pareja o no. La Delegación del Gobierno sí ha confirmado que la víctima es una mujer de 37 años sin descendencia, y que no había interpuesto previamente denuncias por violencia de género contra el presunto agresor. También se está a la espera del resultado de la autopsia para confirmar las causas de la muerte.

Poco después de las 17:00 horas de este domingo, el servicio de Emergencias del 112 recibió una serie de llamadas informando de que había un hombre inconsciente en los alrededores de Avenida de Madrid, en la capital, y que podía tratarse de un suicidio al haber saltado al vacío desde un balcón de una tercera planta del edificio Eurobécquer.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, Bomberos y personal sanitario del 061, que solo pudieron certificar la muerte del hombre, del que solo ha trascendido que tenía entre treinta y cuarenta años.

Tras este suicidio, los agentes localizaban la vivienda del fallecido y llamaban al interior sin encontrar respuesta. Fue entonces cuando los agentes forzaron la puerta y encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, también joven, víctima de la que no han trascendido más datos, aunque sí presentaba heridas defensivas. También las investigaciones apuntan a que ambos estaban tutelados por una fundación al padecer problemas psiquiátricos.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas que rodean al fallecimiento de la mujer, sin que de momento se conozcan más detalles sobre el mismo, incluyendo la relación que existía entre ambos. Por el momento no se descarta el móvil de violencia de género.

El suceso, ocurrido en una pequeña calle con acceso al parking de un supermercado y cercano a la Placeta de San Isidro, conmocionó a los vecinos, que sobre las 22:00 horas del domingo, cuando se procedió a retirar el cadáver de la mujer para realizarle el correspondiente examen forense, se encontraban en la zona cercana al edificio.