Granada se prepara ya para los Goya de 2025: presupuesto y obras en el Palacio de Congresos.

Este sábado se celebra la Gala de los Goya, un evento que el año 2025 recaerá en Granada convirtiéndola en centro del cine español. Para ese evento, que se consiguió en el mandato de Paco Cuenca con el anuncio el pasado 30 de marzo de 2023 por parte del presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la ciudad ya se prepara para que esté todo listo para ese día y para todos los actos que se desarrollarán con ese motivo y que se llevarán a cabo durante todo este año, aunque todavía no se ha dado calendario o difusión de ese programa complementario.

El actual equipo de Gobierno del PP será el encargado de la gestión de todo lo referente a la gala, los preparativos y de la propia celebración en el mes de febrero de 2025. Consultados por cómo van los trámites, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha confirmado a este periódico los trabajos que se están haciendo sobre todo para el pago de un evento que tendrá un coste de 3,3 millones de euros, para el que además de aportación municipal buscan patrocinios.

Ya a final del año pasado se aprobó una modificación de crédito para aportar a Gegsa, la empresa municipal de gestión de eventos que es a través de la que se pagará la Gala, algo más de 800.000 euros para hacer frente al canon de 2024. En concreto fueron 831.000 euros, con lo que se cubría un primer pago que se hizo en abril de 413.000 euros y un segundo abono en noviembre de la misma cantidad.

Y Saavedra ha confirmado que en los presupuestos del Ayuntamiento para 2024, que se aprobarán en el Pleno de febrero, se ha consignado también una partida de 1,6 millones de euros para el área de Cultura y Gegsa con lo que pagar el canon de 2025.

El objetivo expresado cuando se consiguió la Gala era lograr un retorno económico similar al obtenido en Málaga y Sevilla en sus respectivas galas de los Goya: más de 50 millones de euros. En cuanto al canon, es el mismo que pagó Sevilla en 2023, de 2,7 millones. Allí, aunque el Ayuntamiento hizo las consignaciones presupuestarias necesarias, la Junta de Andalucía aportó una cantidad importante, lo mismo que se espera también aquí en Granada.

Saavedra ha aprovechado para poner en valor, ante todo, que Granada acoja la Gala de los Goya, algo que es una "gran noticia" y una enhorabuena para la ciudad. Pero a renglón seguido sigue criticando, como ya hicieran cuando anunciaron la modificación presupuestaria, que no se hayan encontrado nada hecho por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, algo que califica de "irresponsabilidad" al no dejarse consignación en el presupuesto anterior. "Este equipo de Gobierno hace los deberes y hemos consignado 1,6 millones en los presupuestos", insiste.

En paralelo, siguen negociando para la búsqueda de financiación privada o pública y patrocinios para hacer frente al resto del gasto hasta los 3,3 millones (2,7 más el 21% de IVA).

Reforma de las butacas del Palacio de Congresos

La celebración de los Goya va a dejar mejoras para Granada. Eso se anunció en la visita del presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, a Granada y al Palacio de Congresos, lugar de celebración, en mayo del año pasado, unos días antes de las elecciones municipales que cambiaron el gobierno. El entonces alcalde Paco Cuenca anunciaba que se iban a renovar las butacas de la sala García Lorca, la que acogerá el evento, ampliando también su capacidad, que llegará a los 2.547 asientos. Entonces se dijo que esa renovación entraba dentro del proyecto de modernización del Palacio con 8 millones de euros de los fondos Next Generation concedidos y que han sido desbloqueados este mismo año.

Preguntado Saavedra sobre ese asunto y el estado de la licitación, ha dicho que "fue otro brindis al sol" del PSOE ya que "no hay ni un solo papel hecho" sobre ese cambio, que no garantiza que entre en esos proyectos Next, por lo que asegura que "con la Junta de Andalucía, que tiene la participación máxima en el Consorcio del Palacio, se buscará una solución para el cambio de las butacas". Lo que sí es claro es que la ubicación céntrica del Palacio permitirá que la propia alfombra roja pueda discurrir por el Centro de la ciudad.

El nuevo equipo de Gobierno del PP ya ha tenido reuniones con la comisión que sigue la celebración de la Gala en la Academia de Cine para todos estos detalles y el programa de actos que se celebrará en la ciudad en los próximos meses una vez concluida la ceremonia de este año en Valladolid.

Un marco "inmejorable" para la Academia

Méndez Leite, en mayo del año pasado en visita a Granada sobre este asunto, defendió que Granada era "un marco inmejorable para celebrar los Goya" y que desde la capital nazarí los premios de cine iban a "tener un eco internacional como no podríamos imaginar". "Estamos agradecidos de la propuesta de la ciudad de Granada para celebrar la gala y pienso que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo lo mejor posible", en relación a la candidatura presentada por el gobierno del PSOE, que en principio era para 2024 pero que se dejó atada para 2025 ya que este año se celebra en Valladolid, intercalando así otra ciudad tras la gala de Sevilla de 2023. "Creo que tenemos por delante un tiempo para trabajar y preparar la gala debidamente y en colaboración con todas las personas que están implicadas en la industria audiovisual de la ciudad", dijo.

La Academia confirmó que las actividades de los Goya no se quedarán solo en la celebración de la gala, sino que se generarán a lo largo del año una serie de eventos de carácter cinematográfico, formativo, de presentación de películas, coloquios, y encuentros con los nominados que llenará la ciudad de cine, y que estará diseñado en colaboración la industria audiovisual de Granada.