Granada pisa fuerte en Norteamérica: De Guadix a Canadá gracias a la becas Amancio Ortega

Víctor López Ruiz (Guadix, 2007) tendrá que dejar por un tiempo el fútbol sala y aprender cómo se juega al hockey sobre hielo. El accitano se une a la lista de jóvenes granadinos que han sido seleccionados para cursar un año académico en Estados Unidos o Canadá gracias al programa de ayudas al estudio de la Fundación Amancio Ortega, un ambicioso programa en el que ya han participado 4.000 estudiantes y que permite vivir una experiencia única a los elegidos.

Víctor, que acaba de terminar Secundaria en el IES Acci, comenzó a moverse cuando hace justo un año, el pasado verano, unos amigos suyos le dijeron que se iban a ir precisamente con las becas de Amancio Ortega un año fuera de España. La idea comenzó a rondarle por la cabeza. Pidió información y se lo planteó a sus padres, que en un principio se mostraron un tanto reacios ante la idea de que su hijo se fuera con apenas 16 años a otro continente. "Lo primero que me dijo mi madre es dónde vas", recuerda con una sonrisa este joven accitano. Tuvo que insistir hasta que sus padres cedieron. "Mi padre estaba convencido de que si me presentaba me iban a coger, y eso me dio ánimo", recuerda sobre aquella dura negociación.

Como avales para su candidatura Víctor llevaba bajo el brazo su C2 en inglés y muchas ganas. "Supongo que tengo facilidad para el inglés", valora al tiempo que recuerda que de pequeño le encantaba jugar a la consola y todos los juegos los tenía en ese idioma, lo que le espoleó para aprender. Llegar a la última fase de selección fue para este estudiante un motivo de "orgullo", aunque era consciente de que podía quedarse fuera, una situación para la que, asegura, se había mentalizado. Finalmente la cosa salió bien y en estos días prepara su maleta con destino a North Bay, en la ciudad canadiense de Ontario. Ya conoce a la familia con la que va a convivir y el centro donde estudiará. "Tiene un campo de fútbol que es más grande que mi instituto".

Parte rumbo a Madrid este 29 de agosto, jornada en la que se reunirá con el resto de becados que tienen como destino Canadá. Volarán a Toronto y desde allí se repartirán entre las familias que participan en el programa.

"Nos decían el resultado a la una de la tarde, un día de clase. Estaba en el instituto y pedí permiso para salir" y consultar si había sido elegido para vivir esta aventura americana. "Cuando lo miré me fui al suelo de rodillas... estuve todo el día temblando", recuerda Víctor sobre el momento en el que supo que se iba a ir. Sus padres también vivieron con emoción el momento.

Sobre su futuro, Víctor explica que le gustaría seguir estudiando y aprovechar su facilidad con el ingles. quizá para formarse como docente o incluso trabajar fuera de España. Aunque todo eso queda todavía en el aire, el accitano tiene claro que "después de este año" muy posiblemente tenga nuevas inquietudes y quizá le cambie el punto de vista.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero y vivir una experiencia única: viaje, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro médico y de accidentes, convalidación del año académico y apoyo continuado durante la estancia, señala la Fundación en su web.

Otra estudiante del IES Acci, Ángela Mesa Rodríguez, ha cursado este pasado año académico en Canadá también gracias al programa de becas del fundador de Zara. El director del instituto granadino, Isaac Expósito, recuerda que "el alumnado seleccionado supera un exigente proceso de selección en el que realizan pruebas de nivel de inglés, se toma en consideración su expediente académico y se les realiza una entrevista personal".