Sin datos de medio siglo ni un centenar de municipios: Granada Laica denuncia que el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia está incompleto

Granada Laica, asociación que propugna la laicidad, ha hecho público un informe en el que asegura que el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia en la provincia elaborado por el Gobierno está "incompleto" ya que, indican, no se incluyen las inmatriculaciones realizadas entre los años 1946 a 1998, "faltan datos para localizar los bienes que aparecen en el listado o la fecha de inmatriculación" y además no se recogen datos de "numerosos registros de la propiedad". En el caso de Granada, indica la asociación en un informe, no hay información de 107 localidades en el listado oficial -donde sólo aparecen 67 localidades-, a pesar de que mediante notas simples Granada Laica asegura que ha comprobado que "sí tienen registradas inmatriculaciones".

Según recuerda la entidad, el Ministerio de Justicia hizo público en 2021 un listado sobre bienes inmatriculados, lo que significa que han sido inscritos por primera vez en el Registro de la Propiedad. Granada Laica, en un comunicado, señala que tras darse a conocer es relación de bienes inmuebles "analiza el listado publicado por el Gobierno" y, tras ese estudio, determina que la compilación es "incompleta".

Para Granada Laica, "las inmatriculaciones se han hecho en su amplia mayoría en base a una sencilla certificación eclesiástica en la que el diocesano normalmente decía solamente que un determinado bien era suyo desde tiempos inmemoriales". Afea la organización que no se requirió a la Iglesia aportar pruebas documentales para sostener el derecho a inmatricular los bienes, tanto los del listado como los que no están. Según la entidad, el listado incluye iglesias y lugares de culto "ya que el Gobierno sólo ha recopilado información sobre inmatriculaciones a partir de la reforma de Aznar", en referencia a la modificación durante la presidencia de José María Aznar de la Ley Hipotecaria de 1946. Esa norma, la del 46, señala Granada Laica, permitía a la Iglesia registrar "a su nombre todos los bienes que no estuvieran registrados en el Registro de la Propiedad", con la salvedad de los templos, excepción que precisamente se elimina en 1998, siempre según Granada Laica.

Señala la organización que en el listado no aparece la Catedral de Granada, inmatriculada desde 2015; la Capilla Real, también registrada en 2015 al igual que la Iglesia del Sagrario; Santa Ana, que no figura y está registrada desde 1991; o la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.

La Iglesia reconoció en enero de 2022 un listado de bienes en España que aparecen como inmatriculados que no son suyos o que tienen errores en el registro que deben devolver o revisar. Un acuerdo que fue comunicado en la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.

Granada Hoy consultó entonces el Informe sobre Bienes Inmatriculados por el arti.206 de la Ley Hipotecaria de 1998 a 2015 presentado en aquel momento en el que aparecen datos de la diócesis de Granada y el proceso de inmatriculaciones en la provincia. Así, se indica que la diócesis tiene inmatriculados un total de 119 bienes, de los que 69 entran dentro de la ley hipotecaria pero otros 50 contienen errores tras haberlos sometido a revisión como el resto de casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en España y por tanto no deberían estar incluidos en el listado de bienes inmatriculados.

Según Granada Laica, hay inmatriculados en la provincia 108 templos, 36 ermitas, dos garajes, 45 casas, doce viviendas, seis locales, la catedral, dos solares, dos escuelas, 50 fincas y dos seminarios.