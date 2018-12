Viajar a Madrid: ¿autobús, tren, avión o coche?

Para viajar de Granada a Madrid en un día laborable existen más de 30 opciones. El autobús es el que más posibilidades ofrece, mientras que tren y avión ofrecen casi las mismas pero a precios disparatados en esta última. El coche, tanto particular como con chófer (taxi) es una opción que se puede contemplar.

Autobús. La oferta más completa y variada

La oferta para ir en autobús entre Granada y Madrid es la más variada, y en comparación la más barata. El billete normal entre la estación de la Carretera de Jaén y la capital de España es de 18,95 euros, invariablemente del destino al que se vaya en Madrid: cuesta lo mismo llegar a Méndez Álvaro (Estación Sur) que al Intercambiador de la Avenida América, al noreste de la ciudad, donde confluyen cuatro líneas de Metro.

Cuatro autobuses diarios completan este recorrido. Además, otros cuatro servicios son catalogados como premium por la empresa operadora de la línea Alsa. Estos autobuses cuestan entre los 40,4 y los 46,85 euros, dos de ellos realizan el trayecto con el Aeropuerto de Barajas, y suelen ser los más rápidos, tardando entre 4 horas y media y 5 y media, dependiendo del tráfico a la entrada de la ciudad.

También con este medio de transporte hay que tener en cuenta el número de paradas. Los servicios normales realizan al menos una en Santa Elena, antes de Despeñaperros, mientras que otros dos se detienen en Almuradiel y Valdepeñas, provincia de Ciudad Real.

Tren. La mayor horquilla de precios

Hay casi las mismas opciones de viajar de Granada a Madrid en avión (5 conexiones diarias) que en tren (6). Incluso en fin de semana son más por vía férrea que por aire. Pero el viaje en tren tiene matices. Sólo es directo el Talgo, que parte Andaluces a las 7:35 horas y llega, tanto a Atocha-Cercanías como a Chamartín; y regresa en el mismo día a las 16.58 horas.

El resto de servicios combinan autobús desde Granada hasta Antequera, con posterior viaje en AVE desde la ciudad malagueña. A pesar de realizar este transbordo, la combinación bus-AVE es más rápida que el Talgo.

Además, la diferencia en los billetes más baratos de ambas opciones no es muy sensible. En el Talgo, con la tarifa promo (sin elección de asiento ni cambios) vale hacer el viaje 21,7 euros, mientras que con la tarifa Alhambra, que tiene las mismas restricciones que la anterior, coger el AVE vale 30 euros. A partir de ahí, los trenes tienen tres tipos de tarifas que además se diferencian en si se viaja en turista o preferente (caso del Talgo), o se se hace como turista con enlace o teniendo tarjeta turista plus.

Avión. La rapidez se paga, y muy cara

El medio de transporte más caro para unir Granada con Madrid de forma directa es el avión. Incluso viajar en un taxi compartido podría salir más a cuenta si se negocia un precio con el taxista.

Las ventajas de volar a Barajas son muy sustanciales, sobre todo para personas que tengan que ir a la capital por trabajo. El vuelo dura una hora y cinco minutos, y desde el Aeropuerto de Chauchina cada día parten cinco aeronaves con destino al Adolfo Suárez. La primera a las siete de la mañana y el último poco antes de las nueve de la noche.

Sin embargo, los precios están desorbitados. Los más baratos desde la terminal granadina son de 187 euros según la web Skyscanner. Incluso para un vuelo de vuelta desde Madrid, para el domingo 16 un billete cuesta 390 euros. La compañía (Iberia-Air Nostrum) no se plantea rebajar estas tarifas, según fuentes aeronáuticas, aunque la futura llegada del AVE seguramente obligue a replantear el escenario.

Coche. No tan caro como podría parecer

Los servicios de vehículo compartido, como Blablacar, o el taxi son opciones cómodas por la flexibilidad en la hora de salir. El coche compartido requiere conductores dispuestos a realizar el viaje entre Granada y Madrid, y a casi dos semanas para el 10 de diciembre, fecha elegida para este análisis, ya había diez que ofrecían su vehículo en la plataforma. El precio oscila por la duración, el número de plazas y el tipo de vehículo. También el punto de llegada es negociable.

Pero en este punto, el taxi puede aparecer como opción también negociable, aunque el precio por kilómetro está marcado por el Ayuntamiento de Granada (va de los 0,58 euros en la mañana y los 0,69 por la noche y fin de semana).

Siempre queda montarse el viaje por uno mismo. El precio estimado por Vía Michelin para turismos de carretera sale caro para un gasolina (67,08 euros), más que en tren, pero más barato para los diesel (43,36 euros). Pero en esta hay que conducir 4 horas y 19 minutos.