Granada reforzará la presencia de Policía Local los fines de semana para controlar las despedidas de solteros

Granada es una de las ciudades preferidas para celebrar despedidas de solteros. Grupos de jóvenes de toda España vienen hasta la ciudad para dar rienda suelta a la diversión y decir adiós a la soltería. Pero hay casos en los que se hace con más gusto que otros y quienes respetan las normas y los que no.

Y aunque hay durante todo el año, se acerca la época en la que aumentan: la primavera, de cara a los meses de buen tiempo y verano, que es cuando más bodas hay.

Por eso, la Policía Local de Granada va a reforzar la presencia policial los fines de semana para evitar las molestias que ocasionan quienes celebran estas fiestas de forma descontrolada y sin civismo para con los vecinos.

Así lo ha confirmado este martes en comisión de Movilidad y Protección Ciudadana el jefe de la Policía Local, Antonio Moreno, quien ha respondido, a preguntas del portavoz de UP, Antonio Cambril, sobre las despedidas y la falta de control ironizando que Granada será ciudad europea de las despedidas de solteros en 2031, haciendo un símil con la candidatura para capitalidad cultural para ese año.

Según Moreno, a partir de ahora todos los fines de semana "habrá refuerzo especial mañana y tarde contra los efectos nocivos de las despedidas de solteros". No pueden ir dando voces por la calle o utilizando megáfonos o equipos de música porque se incumple la ordenanza de Convivencia, al igual que tampoco se puede consumir alcohol en la vía pública. Respecto a las condiciones de ornato, que Granada se planteó estudiar el control de las vestimentas y complementos, ha dicho que no se pueden sancionar con la ordenanza actual las condiciones de ornato (sí está prohibido, por ejemplo, ir desnudo o sin camiseta), pero "sí podemos sancionar los efectos perniciosos que conllevan estas reuniones".

El refuerzo policial será con el "número de agentes necesario" para cumplir su objetivo y la zona a vigilar, principalmente el Centro o el Albaicín.

Colaboración de los hosteleros

Además, la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, ha añadido que además de actuar para que no se usen megáfonos o no se den voces, se está en diálogo con los establecimientos de hostelería para "que no les de cabida ni fomenten estas fiestas, que no aportan nada al destino turístico de Granada". Ruz ha señalado que este tipo de turismo "no nos conviene" y que "si no se da cobijo en los establecimientos, sería mejor".

Ruz ha recordado que ya se hizo en su anterior etapa de gobierno, cuando comenzaron una campaña para que no se acepte en los negocios a los grupos de despedidas de solteros, y lo han vuelto a recuperar.

"Si los negocios no les dan mucho pábulo y nosotros hacemos más presencia, llegaremos a un equilibrio", ha dicho el jefe de la Policía Local, que asegura que "se puede disfrutar" pero con control y cumpliendo las normas.