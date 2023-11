El futuro de Granada se juega a la Ruleta: el programa satírico que reivindica el Corredor Mediterráneo

Nos puede tocar otra década de espera, la quiebra de las empresas por no poder exportar o la contaminación derivada de no contar con trenes modernos. El futuro de Granada, como el del Levante español o el resto del país, están en juego y están en una ruleta. El Movimiento #QuieroCorredor, iniciativa impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha creado una campaña satírica titulada La Ruleta del Corredor Mediterráneo, con la que reivindican que el futuro del país seguirá en manos del azar mientras no se finalicen las obras de esta infraestructura.

La Ruleta del Corredor Mediterráneo es un programa de televisión ficticio en el que los concursantes, que representan a la población española, no tienen precisamente la mayor de las suertes en sus tiradas: retrasos, contaminación y quiebra son los “premios” que reciben. Granada es el mejor ejemplo de todo eso, al ser la provincia que tiene los tramos más atrasados de todo el trazado español.

Hace muy pocos días el Gobierno anunció novedades. Casi un año y medio después de desvelarse el estudio funcional, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, por 18,3 millones de euros (IVA no incluido) la redacción de los proyectos para la renovación y acondicionamiento de la línea ferroviaria, inaugurada en 1904 (hasta Moreda) y 1899 (entre Linares-Baeza y la capital almeriense). Es la primera gran partida del Gobierno en este proyecto de los 922 que costará en total.

Con esto se permitirá el tráfico de pasajeros con velocidades de 250 kilómetros por hora, lo cual no la hace de Alta Velocidad, además de mercancías y, como novedad que no se dijo en su momento, incorporarla como autopista ferroviaria: es decir, transportar camiones en plataformas. Además, la elaboración de los proyectos tendrán que estar abiertos a futuras actuaciones ferroviarias, en el caso más importante, la integración del tren en Granada y el bypass de Mercagranada. Todo tiene que estar listo para que las obras empiecen en el horizonte de 2026.

Todo lo que afecta a Granada sobre el Corredor Mediterráneo son planteamientos a muy largo plazo, mientras hay tramos que ya están terminados o les falta poco. Por tanto, la campaña se ajusta como anillo al dedo a la provincia de Granada.

Esta campaña es, también, el preámbulo del 7º Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y Segundo Chequeo Semestral, que empieza este jueves, 16 de noviembre, en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA (Madrid). Se reunirán más de 1.800 empresarios y representantes de la sociedad civil de todo el país bajo el lema Nos jugamos el futuro, para perseguir su primer objetivo fundamental: poner en escena la importancia y la necesidad de la infraestructura.

Durante el acto, además de presentar los avances (o retrasos) en la ejecución de las obras del Corredor Mediterráneo con su Segundo Chequeo Semestral de 2023, se identificarán las actuaciones y compromisos del gobierno para que el Corredor esté terminado en la fecha acordada.

Para ello, además de las intervenciones del presidente de AVE y Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda; el presidente de Iryo y Air Nostrum, Carlos Bertomeu; el exministro y CEO de Acento, José Blanco; el presidente de Renfe, Raül Blanco; el consejero y consultor empresarial, Pierre Giacometti; el CFO de PowerCo, Javier Rivera; la psiquiatra Marian Rojas y directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, se contará por tercer año consecutivo con la presencia la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Al acto asistirán empresarios como Simón Pedro Barceló, copresidente Grupo Barceló, Clemente González, presidente Aliberico, Josep Oliu, presidente Banco Sabadell, Juan Roig, presidente de Mercadona, así como representantes de cámaras, patronales y círculos.

Entre los que se ya encuentran confirmados, asistirán también José María Albarracín, presidente de CROEM; María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Gloria Lomana, presidenta ejecutiva de 50&50 GL, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana; Salvador Navarro, presidente del CEV; Jerónimo Parra, presidente de Cámara Almería y Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball, entre otros.

Uno de los principales objetivos que se persigue con el Movimiento #QuieroCorredor es trabajar para que, en las infraestructuras en general y en las ferroviarias en particular, se complete la actual España radial con una circular, que conecte mejor a los territorios y haga más competitivo y próspero el país.