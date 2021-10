Granada ponen en marcha una campaña para combatir el aumento del acoso a mujeres en las redes

El Ayuntamiento de Granada ha activado una campaña centrada en prevenir y combatir el ciberacoso y la violencia de género a través de las redes sociales, delitos que mantienen una tendencia al alza.

La concejal de Igualdad de Ganada, Ana Muñoz, ha presentado este lunes la campaña No es amor, no es normal, no lo permitas, una iniciativa que busca frenar la tendencia al alza de la violencia machista ejercida desde las redes sociales.

La edil ha explicado que el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Granada ha superado este año las 1.300 atenciones -359 de intervención social, 671 de carácter psicológico y 279 de naturaleza jurídica-, unas cifras en las que gana peso la ciberviolencia.

Muñoz ha apuntado que la campaña pretende impedir que esa violencia ejercida por internet se normalice, por lo que presenta en cuatro capítulos diferentes aspectos de la ciberviolencia de género.

Cada uno aborda acciones a evitar y ofrece pautas para evitar el control tras la ruptura de la relación.

"Sabemos que la violencia machista tiene muchos tentáculos y uno de ellos, desgraciadamente, es el que se ha introducido en las redes sociales, además la geolocalización está siendo utilizado por los agresores para tener mayor controlo sobre la víctima", ha afirmado Muñoz.

La concejal ha explicado que la campaña busca prevenir y dar pautas a las jóvenes maltratadas, facilitar que se protejan y pidan ayuda, y contribuir a un cambio de mentalidades que permita desterrar el mito del amor romántico.