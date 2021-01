Granada capital aguanta la tasa de incidencia a dos días del corte para el cierre de la actividad

Granada capital aguanta el envite que amenaza con cerrar sus bares, restaurantes y las actividades no esenciales a partir del sábado. La tasa de incidencia se ha reducido con respecto a ayer aunque empujada por el bajo número de casos remitidos esta mañana por la Junta de Andalucía. En general, esta bajada de los casos apenas ha influido en 24 horas en las incidencias acumuladas de pueblos de la provincia y se mantiene la misma cantidad de municipios por encima de los 500 casos, aunque con algunas entradas y salidas. Queda solo dos días para el 'corte' del jueves.

La ciudad aguanta con una tasa de contagios acumulada alta, aunque inferior a la de ayer, por lo que sigue a las puertas del cierre casi total si, como es de esperar, en las próximas 48 suben los datos de contagios. La ratio se sitúa en la capital en 835 casos por cada 100.000 personas en 14 días cuando ayer era de 881,9. La amenaza sigue latente. En la última semana se han contagiado 925 personas en Granada mientras que en la anterior fueron 1.021, lo que habla de una ligera remisión.

Continúan siendo 113 los municipios de Granada con 500 o más casos de incidencia acumulada pero hay algunos cambios. En los que están por encima de los 1.000 se producen las salidas de Alquife, Gorafe, Íllora, Moclín y Pórtugos, que se quedarían dentro de los 500, mientras que Purullena y Albuñol superan la tasa 1.000 y como el jueves no la bajen, pasarán a tener que cerrar la actividad no esencial. Bajan de la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes Cuevas del Campo y Moraleda de Zafayona, pero entran en su lugar Dehesas de Guadix y Pinos Genil.

Hay que recordar que la Junta de Andalucía establece los cierres perimetrales y de las actividades no esenciales con los datos correspondientes a los lunes y los jueves, y que esas medidas entran en vigor cada miércoles y cada sábado. Cada municipio tiene que pasar dos semanas bajo el estatus adquirido, que solo puede cambiar si sus tasas de incidencia suben y superar las dos barreras fijadas. No se pueden levantar esas restricciones aunque se bajen los contagios si no transcurre ese mismo trecho de tiempo.