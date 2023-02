Granada es la capital con los sueldos más altos de Andalucía

El despegue en el asentamiento de empresas en Granada capital gracias al Parque Tecnológico de la Salud y a los polos industriales de la ciudad han convertido a los granadinos en los primeros entre las ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes con un sueldo medio bruto anual más elevado, con una media de 22.498 euros anuales, unos 400 euros más que en el último informe.

Así lo revelan los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), referidos a 2021, que registran una media de 22.498 euros al año por cada uno de los 75.600 empleados residentes en Granada. Estas cifras son superiores a las recogidas el año anterior, cuando Granada era la segunda ciudad andaluza en la que se cobraba más (22.029 euros) y había 1.775 asalariados menos.

Esto hace a Granada capital ser la ciudad andaluza en la que más dinero se cobra por trabajar. Detrás queda Algeciras, que ha sido desbancada tras liderar este histórico ránking en los últimos años. En la ciudad gaditana, los trabajadores asalariados cobran una media de 21.578 euros al año por cada uno de los 41.375 empleados residentes. Cierra el podio de trío de ciudades en las que se superan los 20.000 euros de nómina anual Sevilla, con 21.462 euros. En estas tres, el valor medio de salarios ha ascendido. Ya más descolgada quedaría la cuarta ciudad, Córdoba, con 19.998 euros, y sólo dos euros por detrás Cádiz, con 19.996 euros.

En el otro extremo de esta lista, los sueldos más bajos se encuentra Roquetas de Mar (14.903 euros) y Marbella (16.800 euros). También figuran, siguiendo ese orden de menor a mayor, Jerez de la Frontera (17.178 euros), Huelva (18.756 euros), Almería (18.970 euros), Málaga (18.970 euros), Dos Hermanas (19.182 euros) y Jaén (19.589 euros).

Según los datos recogidos, se observan distintos salarios según el tamaño del municipio andaluz en el que se resida. En 2021 el salario bruto medio de los 13 municipios andaluces de más de 100 mil habitantes fue 19.624 euros, frente a 14.495 euros de media que recibieron los asalariados residentes en el resto de municipios de la comunidad.

La provincia se queda rezagada

La situación en lo salarial reflejada en la capital en los datos del IECA de Andalucía no se traslada, sin embargo, al resto de las poblaciones de la provincia. La capital sigue siendo polo de riqueza y el motor que empuja al territorio provincial.

Granada repite un año más como la cuarta de las ocho andaluzas en las que más se cobra por trabajar, con una media salarial de 16.451 euros, algo más de 500 euros más de la media del pasado 2020, que era de 15.946 euros. Con estas cifras, la provincia se queda fuera de un top tres que en 2021 lideró Sevilla (17.405 euros) desbancando en este primer puesto a Málaga (17.149 euros) y Cádiz (16.856 euros). Por detrás quedan Córdoba (15.505 euros), Almería (15.214 euros), Jaén con 14.307 euros y Huelva con 13.832 euros. En todas las provincias subió la media en 2021 respecto a los datos de 2020.

Comparando los datos entre la capital y la provincia, cabe destacar que la brecha salarial es muy acentuada en función del lugar en el que se trabaje solo en la provincia. De media, un trabajador de la capital cobró en 2021 6.083 euros más al año que uno de otro municipio, una diferencia que acentúa la centralización y el abandono del entorno rural de la provincia. Esta diferencia era exactamente la misma en 2020, por lo que las subidas en ambos apartados no se notan.

Esta brecha es aún más destacable entre las provincias en el ranking del IECA de Andalucía. Un trabajador asalariado residente en la vecina provincia de Málaga cobrará de media 734 euros de más que un granadino, aunque en este caso la diferencia se ha reducido en 400 euros respecto a 2020 (cuando los malagueños ganaban 1.122 euros más). Por su parte, los almerienses y los jiennenses dejarán de percibir 1.201 y 2.108 euros en comparación con los trabajadores de Granada. En 2020, esas diferencias fueron de 1.057 y 2.388 euros.

Sueldos diferentes según horas trabajadas y género

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publica todos los datos relativos a los salarios en Andalucía correspondientes al año 2021 derivados de la explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que se realiza cada año.

Los asalariados residentes en la comunidad autónoma andaluza percibieron de media en el año 2021 un salario bruto anual de 16.284 euros, lo que supone un 2,1% más que en 2020. Cada asalariado trabajó en término medio un 70,1% del tiempo que supondría una jornada completa que durase todo el año. Por tanto, en términos del “salario equivalente anual a tiempo completo” la percepción salarial media de los andaluces fue 22.977 euros, un 1,0% superior a la de 2020.

La percepción salarial bruta de los hombres fue un 24,1% superior a la de las mujeres (17.908 euros los hombres frente a 14.431 las mujeres). En términos del salario por unidad de tiempo trabajado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres representa el 9,6% (23.955 euros los hombres frente a 21.861 las mujeres).

Por otra parte, el informe del IECA también destaca que el salario crece con la edad. El salario equivalente anual a tiempo completo de los mayores de 40 años ascendió a 24.963 euros en 2021, frente a los 20.435 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores.

Salario y vidas laborales

En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la persona a lo largo del año 2021, el salario bruto anual refleja una gran diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no (24.683 euros frente a 7.565 euros, respectivamente). La mayor parte de esta diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada colectivo. No obstante, en términos del "salario equivalente anual a tiempo completo", que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas, aunque se han reducido persisten algunas diferencias (26.543 euros para los que trabajaron todo el año y 19.275 euros para los que no).

Paralelamente, el "salario equivalente anual a tiempo completo" decrece a medida que aumenta el número de relaciones laborales de ocupación tenidas en el año (24.828 euros si la persona tuvo un único episodio de ocupación, 20.598 si tuvo más de uno).

En la publicación se incorporan también características relativas a toda la trayectoria laboral de la persona. Así, el salario crece con la antigüedad en la empresa (31.680 euros si la persona lleva más de 10 años en la empresa frente a 20.770 euros si lleva menos de 10 años). En cambio, el salario disminuye cuando la persona ha tenido alguna experiencia de desempleo en su vida laboral (25.861 euros si la persona nunca ha tenido una experiencia de desempleo, 22.027 euros si la ha tenido).