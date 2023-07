Granada, entre las diez grandes ciudades de España más seguras

Granada es uno de los municipios españoles de más de 30.000 habitantes más seguros. Así lo asegura Securitas Direct que presentó los datos de su estudio La seguridad en hogares y negocios. Esta iniciativa se enmarca dentro del Observatorio Securitas Direct, un nuevo proyecto en el que reúne en un único espacio toda la información, conocimiento y tendencias relacionadas con el mundo de la seguridad en España, Europa y Latinoamérica, desde sus distintas vertientes, señala la empresa en un comunicado.

En su primer informe, que profundiza en los hábitos y comportamientos de la seguridad de España, la compañía apunta que los municipios de Huesca, Lugo, Huelva, Pozuelo de Alarcón, Talavera de la Reina, Granada, San Cristóbal de la Laguna, Burgos, Oviedo y San Vicente del Raspeig se sitúan como los diez municipios españoles con más de 30.000 habitantes más seguros del país, es decir con menor volumen de intrusiones y robos en viviendas y negocios durante 2022.

Repiten en el ranking Huesca, Burgos y Oviedo. Se trata de la segunda vez que aparece la región aragonesa y la castellanoleonesa en el ranking, y la tercera vez para el territorio asturiano.

Tras tres décadas liderando la protección, Securitas Direct señala que la anticipación es la clave para proteger hogares, negocios y, en definitiva, a las personas. “Prevenir y anticiparnos, así como reaccionar con inmediatez para llegar por nuestros clientes cuando ellos están lejos, son elementos clave de nuestra propuesta de valor y de nuestro propósito de protección total de personas”, aseguró en declaraciones recogidas en el comunicado Laura Gonzalvo, directora de Comunicación y ESG de Securitas Direct.

La compañía aconseja reforzar la protección de los hogares especialmente durante el verano o ausencias prologadas, contando con medidas que se anticipen a cualquier riesgo y que de alguna manera comprometan o disuadan a los posibles intrusos. Así, instan a no dejar ventanas abiertas, revisar el estado de cerraduras, no publicar información sobre las vacaciones o salidas en redes sociales, dejar un aspecto de instalación a la vista desde el exterior, no dejar objetos de valor a la vista, dejar un aspecto de la instalación habilitada durante la ausencia, asegurar la iluminación de exteriores durante la noche o activar la alarma.