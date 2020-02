Granada, a la cola andaluza en inversión pública y primera en obras pendientes

Nuevo pinchazo en inversiones públicas. La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) ha realizado su tradicional balance de licitación de obra pública, en el que la provincia sale perdiendo al registrar unas cifras que se quedan lejos de la cantidad de proyectos pendientes, algunos de los cuales podrían calificarse de vitales para el desarrollo económico e, incluso, de urgentes.

En vísperas del 28-F, la celebración de Andalucía por antonomasia, el resultado es que Granada está penúltima por la cola en inversiones públicas a nivel andaluz. El 2019 no ha sido un año muy fructífero para la provincia en lo que a licitaciones de las administraciones se refiere. Sin apenas impulso económico, la caída económica es del 14% con 160 millones invertidos frente a los 186 millones de 2018. Datos que no contemplan el IVA para que el balance sea más minucioso.

Es decir, que si los constructores ya señalaban las cifras del ejercicio anterior como muy deficitarias para lo que necesita Granada, las de este año son bastante más penosas. "Ha sido una decepción", ha resumido el presidente de la ACP Granada, Juan de Dios Molinero, sobre la recopilación de información de la licitación pública de 2019.

"En vez de ir adelante, vamos hacia atrás en inversión", ha destacado el presidente de la patronal, para el que "no se puede estar nada satisfecho" con estas inversiones insuficientes que sitúan a Granada como la penúltima de Andalucía en cuanto a inversión por habitante.

En el análisis por instituciones, el Gobierno central ha incrementado su desembolso en proyectos para la provincia, aunque a juicio de la ACP de un modo "insuficiente. Por su parte, respecto a la Junta de Andalucía el esfuerzo es aún menor y los constructores consideran que es vital que la Administración autonómica empieza a ejecutar "proyectos que Granada tiene pendientes y llevamos demandando muchos años".

Igualmente, la parálisis se constata en lo relativo a las instituciones locales que sin el empujón nacional y andaluz están cada vez más estancadas y tampoco la Diputación compensa este "hundimiento" de la inversión.

"Estamos lejos de cualquier avance y progreso", ha sentenciado Molinero, quien ha remarcado que con estos niveles de inversión tan flojos desde hace años y que parecen no salir de la crisis es muy difícil "poder ayudar a las empresas constructoras de la provincia".

En este sentido, ha achacado este bloqueo en infraestructuras a la inestabilidad política de los últimos tiempos, particularmente la del Gobierno central. Ante ello, ha señalado que además "en Granada no conseguimos que haya una alineación hacia un bien común y unos objetivos comunes" ejemplificado en una obra como la de la presa de Rules que llevan tantos hecha y que "es totalmente inútil" hasta el punto de que ya ha adquirido el sobrenombre de 'la piscina más grande de Europa'.

En Granada se ha invertido durante 2019 un montante que equivale a 174,72 euros por habitante, lo que le lleva a ocupar el puesto número 7 de las 8 provincias andaluzas. Ese volumen de inversión contrasta con el mayor esfuerzo inversor de las administraciones en Jaén, la provincia que lidera el ranking andaluz con 240 euros por habitante.

Según el presidente de los constructores esta comparativa da idea de "las cifras mínimas de inversión" y no ayudan a mejorar la "competitividad y el progreso de nuestra provincia".

Los representantes de la ACP Granada han analizado como conclusión general de esta decepción en 2019 "la inversión mínima del Estado, el hundimiento de la inversión local y la caída de la inversión regional durante el año 2019, como las principal causas del desplome en los datos de inversión provincial".

En global y haciendo una retrospectiva de los últimos años, los empresarios consideran que Granada permanece en niveles de "inversión preocupantes", sin que ninguna de las administraciones competentes en la provincia "rompa una lanza en favor del desarrollo de la provincia".

En este sentido, se ha apuntado que "los ayuntamientos y al Diputación invierten cada vez menos, el Estado sigue sin centrarse en Granada para dotarla de las infraestructuras que necesita y la Junta debe hacer cumplir los presupuesto y mostrarse más expansiva en cuanto a inversión se refiere".

Por su parte, el secretario general de la ACP Granada, Francisco Martínez-Cañavate, ha incidido en que "no solamente no se están ejecutando sino que no se están planificando" los proyectos pendientes en la provincia.

Martínez-Cañavate ha hecho un repaso a grandes ilusiones de futuro como el acelerador de partículas, el Corredor Mediterráneo, Rules, la Segunda Circunvalación, las mejoras del AVE a su paso por Loja o las nuevas líneas eléctricas que deben marcar la Granada del mañana si las instituciones se aplican.

"Los presupuestos están cogidos con alfileres a nivel de Estado y sin hacer a nivel municipal mientras que los de la Junta sí están algo más elaborados, aunque le reclamamos que trate de ejecutarlos", ha señalado el secretario general de la ACP, que ha apuntado que con la lluvia de millones andaluza "podríamos mejorar bastante" y de hecho ha apuntado que la Junta ya ha licitado más que en años anteriores aunque la mayoría en saneamiento y depuración de aguas.

Respecto al Gobierno ha señalado que "son cifras de poca monta" y que solamente hay que mirar a la presa de Rules para ver lo que el Estado puede desembolsar en una provincia necesitada de infraestructuras como Granada.

Por último, en relación a la posibilidad de que el proyecto planteado de ampliación del Metro ayude a mejorar en los próximos años, Martínez-Cañavate ha indicado que primero "hay que hacer un análisis profundo de la movilidad en el Área Metropolitana" y que por ahora "casi nos damos por satisfechos con que se liciten obras de mejora paralelas a su construcción" como las del eje Palencia Arabial o los Paseíllos Universitarios. Eso sí, ha reconocido que el Metro "ha sido un éxito rotundo que ha mejorado la movilidad" y hay que seguir valorando cómo puede mejorar esta infraestructura pasando por municipios que la reclaman siempre y cuando haya dinero para invertir en una infraestructura tan cara.

El Estado pasa de 9 a 23,5 millones

La puesta en servicio del AVE en 2019 y la Segunda Circunvalación marcan la inversión de 2019 que aumenta a los 23,5 millones frente a la pírrica cifra de 9 que se invirtieron en un año 2018 que estuvo muy condicionado por la parálisis en el Gobierno central

De este modo y aunque el crecimiento del 103% llama mucha la atención, los constructores consideran que es un nivel de inversión bajo y lo explican en infraestructuras como la presa de Rules que podría suponer un desembolso de 90 millones de los que solamente se han ejecutado 23 en todos estos años.

"Es un año más sin que los agricultores de la costa disfruten de la presa de Rules y puedan utilizar su agua, con nuestro litoral se encuentre abandonado y sin posibilidad de desarrollo turístico", han señalado desde la ACP, que a su vez han apuntado a otros problemas urgentes como el hecho de que la provincia tenga "las peores conexiones eléctricas de sin permitir el desarrollo industrial de la provincia" y el AVE que haya llegado sea "de tercera con conexiones deficientes y duraciones de trayecto nada competitivas".

Asimismo, han afirmado que las obras en la Segunda Circunvalación, la única en ejecución por parte del Estado, no llevan "los ritmos adecuados".

La Junta de Andalucía no compensa la caída

Pese a las reiteradas promesas y a la continua proclamación de la Junta sobre su aumento en inversión para Granada, ese esfuerzo todavía no se ha plasmado ni en dinero real ni en obras.

El balance de 2019 es una prueba de ello, ya que el Gobierno andaluz ha licitado en la provincia 93 millones, bastante menos que los 112 millones de 2018.

Además, es una cifra engañosa pues 30 millones de los 93 corresponden a inversiones en servicios de conservación ymantenimiento de carreteras, que aunque han sido licitadas en 2019 son inversiones para los próximos cuatro años. De la misma forma, también se realizaron muchos trabajos de depuración de aguas que eran prácticamente obligatorios.

Según la ACP, la Administración autonómica debe pasar a los hechos y comenzar a ejecutar infraestructuras como el Cierre del Anillo de la Circunvalación, los Viales de Accesibilidad Urbana (VAUs), el estudio de la ampliación de la superficie esquiable, la ampliación del Metro, o los amarres deportivos "olvidados" en la Costa.

En la comparativa total, el volumen de inversión licitado por la Junta de Andalucía para toda lacomunidad en 2019 ascendió a 751,7 millones de euros frente a los 533 millones de 2018, un incremento del 40%, que en Granada no se ha dejado notar.

El Ayuntamiento de Granada, dormido

Aunque el mayor peso económico lo deben ejercer el Gobierno central y el autonómico, tampoco ayuda a los empresarios de la construcción el declive local. En el análisis de la ACP, se ha destacado que entre los ayuntamientos y la Diputación se invirtió durante 2019 un total de 43 millones de euros, una cifra que supone una bajada del 30% frente a los 62 millones del pasado año.

Especialmente preocupante es la parálisis y la losa económica que arrastra el Ayuntamiento de Granada, que solamente ha invertido un 1% (478.000 euros), lo que han criticado como una "ridícula cantidad, más aun teniendo en cuenta que sólo los fondos Dusi otorgados por el Ministerio a Granada ascienden a 15 millones de euros, sin duda una lamentable situación, que hace posible un año más, que dicha inversión acabe por ser devuelta ya que tiene son fondos finalistas.

Tampoco la institución provincial está muy boyante, ya que la Diputación ha estado por debajo también con 11,3 millones, una cifra un 20% más baja que la del año anterior cuando fueron 14,2. Para la ACP se trata de un esfuerzo "muy por debajo de su capacidad".