Granada confía en retomar la noria, que espera su desmontaje

La noria del Paseo del Salón que esta Navidad causó furor convirtiéndose en un gran atractivo para granadinos y visitantes, ya no dará más vueltas. Ha terminado abril y se ha cumplido la prórroga que autorizó el Ayuntamiento de Granada para que la instalación pudiera mantenerse unos meses más en su ubicación temporal, por lo que será desmontada.

Finalmente, de esa prórroga sólo ha podido funcionar en enero, febrero y mitad de marzo, ya que el mismo día de la declaración del estado de alarma dejó de funcionar, como muchas actividades, por lo que el tirón que se esperaba en Semana Santa y con la llegada del buen tiempo no se ha producido.Pero el Ayuntamiento la mantiene en su libreta de prioridades.

Ahora, como ha confirmado el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, César Díaz, se va a desmontar como estaba previsto al cumplirse el plazo. Pero el coronavirus también afecta a esta labor: no se puede ahora mismo por seguridad hacer estos trabajos ya que no se garantizan las condiciones de seguridad en distancia social en algunos momentos de desmontaje. Por eso, “en cuanto se pueda retomar se va a desmontar”.

Ya se ha reunido este mismo miércoles con los encargados de la empresa por si había que tramitar mientras se permite el desmontaje algún tipo de prórroga pero al no estar funcionando no haría falta.Sobre el futuro, el Ayuntamiento mantiene su idea de recuperar esta instalación como un atractivo turístico fijo. Así lo ha confirmado Díaz, que asegura que tiene la voluntad de continuar con esta oferta “ya que es un atractivo turístico importante”. Aunque habrá que esperar a que pase esta situación de pandemia y estado de alarma para sentarse y ver las opciones. “Tendremos que mirar al futuro y uno de mis primeros objetivos cuando se pueda retomar la normalidad es sentarme a hablar con la empresa para ver si sigue queriendo mantenerse en Granada”.

Para mantenerla como atracción fija el Ayuntamiento ya barajaba opciones de ubicación como el Palacio de Congresos o Neptuno ya que en el Salón no se podía quedar al ser un entorno BIC. También tendrían que sacar el servicio a licitación pública para la libre concurrencia de empresas.

Y la actual todavía no ha hecho números, por lo que no se sabe en realidad si es un servicio rentable. Ya el concejal condicionaba en su momento su continuidad de forma fija a los buenos datos de uso, de ahí que se iba a estudiar si en Semana Santa remontaba ya que tras la Navidad se sufrió un descenso en los usuarios significativo. Si no salían las cuentas, se podría mantener como algo eventual en Navidad.

La empresa no ha podido hacer números ya que el estado de alarma interrumpió precisamente esa aspiración de aumentar los usuarios al suspenderse el servicio. Por ahora, la noria deja de girar y habrá que esperar para ver si sigue dando vueltas en Granada.