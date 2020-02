Granada espera los datos definitivos de la noria para decidir su permanencia

Los datos de usuarios que finalmente tenga la noria serán los que determinen si este atractivo turístico se queda definitivamente en Granada o no. Así lo confirmó ayer a este periódico el concejal de Movilidad, César Díaz, después de que esta mañana en comisión de urbanismo la oposición haya estado preguntando por los permisos de la instalación.

Según Díaz, el compromiso ahora mismo es el que había cuando se anunció la prórroga de la ubicación de la atracción en el Paseo del Salón, “se quedará hasta después de Semana Santa y no hay intención de prorrogar más” en esa ubicación. Así, una vez terminada la prórroga se analizarán los datos de usuarios y si es rentable, se decidirá continuar.

Y es que, según Díaz, aunque la bajada de usuarios en enero y febrero era algo con lo que contaban por ser temporada baja, se va a esperar a ver si “remontan” las cifras ahora en marzo y en Semana Santa para analizar su viabilidad. “Aún no tengo la decisión tomada”, ha insistido Díaz, que espera esos datos finales “para ver lo que hacemos”.

De todas formas, advierte de que si se opta por mantenerla definitivamente en la ciudad, como era la intención inicial al ver el éxito de las navidades, “se sacará a concurso para que se presente quien quiera” ya que son más las empresas que montan este tipo de atracciones. La otra opción es que “si se considera que es un reclamo” y no se queda de forma definitiva, sí se mantiene la posibilidad de volver a tenerla en eventos y fechas importantes, como la Navidad, volviendo a ser algo temporal pero con cierta periodicidad.

"Aún no tengo la decisión tomada", asegura el concejal César Díaz

Los espacios que siguen sobre la mesa son el Palacio de Congresos y el Neptuno. Para esas ubicaciones no se tendrá que pedir permiso a Cultura ya que no son entornos BIC. Sí lo es el Paseo del Salón, pero al ser algo temporal ha bastado el permiso de Medio Ambiente y Ocupación de Vía Pública.

En comisión de urbanismo, tanto Podemos-IU como PSOE preguntaron si se había iniciado la petición de licencia a Cultura para la ubicación definitiva y qué pasará mientras tanto, si se sigue prorrogando o no. Díaz aclara a la oposición que no se va a prorrogar más en la ubicación actual y que el permiso de Cultura tampoco sería necesario en otra ubicación que no sea entorno BIC o protegido.