Los colegios y las enfermeras escolares dejan de llevar el registro de los contagios de Covid en las aulas de Granada

La posibilidad de no llevar mascarillas en los centros educativos llega después de una progresiva desescalada de medidas sanitarias en los colegios e institutos de Granada. Las clases se retomaron en septiembre de 2020 después de la abrupta suspensión que supuso la declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo de ese año. El regreso de los estudiantes se hizo bajo estrictos protocolos e incluso se determinó la posibilidad de que se mantuviera la enseñanza en formato híbrido para los cursos superiores en los institutos.

Los dos años de convivencia con el virus han permitido atemperar algunas de estas medidas tomadas en su momento. Ejemplo de ello es la posibilidad de ir a clase sin cubrebocas, medida que hoy los centros ya aplican después de que la Junta de Andalucía remitiera instrucciones al respecto a los colegios e institutos. Esta decisión llega después de que se comunicara también a los centros de que ya no se llevaría un registro "formal" de los casos confirmados de contagios por Covid o de los contactos estrechos. Hace unos meses la modificación del protocolo sanitario determinó que se haría rastreo en casos muy determinados. Ahora se va un paso más allá y se ha indicado a los centros educativos "que ya no tenemos que llevar registro formal de ninguno de estos casos y que las enfermeras escolares ya han dejado sus funciones a este respecto", según la información remitida por uno de estos centros a las familias. Desde la Delegación de Salud y Familias, por su parte, se señaló que el seguimiento del Covid, al igual que ocurre con otras enfermedades, se hará desde las unidades de vigilancia epidemiológica de los centros de salud correspondientes".

Desde el área que dirige el consejero Jesús Aguirre, en el parte de cada martes, se mantiene la información sobre la incidencia de la pandemia en las aulas educativas. Sin embargo, desde mediados de febrero no se reseña ningún cierre de unidad en la provincia de Granada a causa de un brote de coronavirus. Esta situación obedece al cambio en la estrategia. El nuevo protocolo elaborado a primeros de enero tras la reunión del comité de alto impacto en Salud Pública, ya determinó que no se confinarían aulas. Estas medidas contrastan de forma notable con cómo se gestionó la pandemia en los primeros meses de la vuelta al cole. Antes incluso de que se iniciaran las clases en septiembre de 2020 se procedió a cerrar dos centros educativos en la provincia de Granada por positivos entre el equipo docente. Hoy, con el avance de la vacunación y la 'gripalización' de la pandemia el escenario es muy diferente.

En cuanto a las primeras horas de vigor del Real Decreto que regula el uso de mascarillas en interiores y las posteriores instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deportes sobre la aplicación de la norma en los colegios de Granada, desde la Delegación territorial se señaló que "ayer no hubo incidencias significativas" en relación al uso de mascarillas. Asimismo se apuntó desde la misma fuente que hubo "incertidumbre que algunas personas manifestaron sobre el momento de dejar de usar la mascarilla, cuestión que fue aclarada desde esta Delegación indicando que ayer, una vez publicado el Real Decreto, se mandarían las instrucciones a los centros y a los representantes de la comunidad educativa al respecto, como así se hizo".

El texto llegó a las cuatro de la tarde, mientras que el Real Decreto se había publicado sobre las siete y media de la mañana en el BOE y su contenido ya había sido explicado tras el Consejo de Ministros del pasado martes. A la espera de que a Junta determinara cómo aplicar la norma estatal, en los centros educativos se pidió a familias y alumnado mantener el uso de mascarilla. En algunos incluso se facilitó cubrebocas al quienes que no la llevaban. En otros centros se indicó que no se procedería a sancionar a quienes decidieran no llevarla pese a que se esperaban nuevas instrucciones.

Educación y Salud elaboraron a mediados de diciembre del pasado año un protocolo que establecía un marco de sanciones para quienes no hicieran uso de las mascarillas en el aula. Este documento llegó después de que se conociera que dos docentes habían sido sancionados con seis meses de empleo y sueldo por no emplear el cubrebocas en clase y después del caso de una menor a la que incluso se le abrió el protocolo de absentismo ante la negativa de la familia a que se cubriera la nariz y la boca. En este asunto también intervino a Policía Local, que denunció a la familia. Finalmente el protocolo se cerró y tampoco tuvo recorrido la denuncia.

Vacunación

Un 43,8% de la población escolar de Granada -con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años,- ha recibido la pauta completa de vacunación contra el Covid. La inmunización de este grupo de edad comenzó el pasado mes de diciembre, justo en el mes en el que empezó a ser predominante la cepa ómicron.