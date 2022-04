¿Retirada de las mascarillas en los colegios de Granada? "Todos la llevamos"

Pocas dudas puede haber sobre el contenido del Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que establece que únicamente será obligatorio el uso de mascarillas en transporte público, centros, servicios y establecimientos sanitarios, además de trabajadores de centros sociosanitarios. Sin embargo, la incógnita se mantiene sobre cómo se aplicará lo que ya está negro sobre blanco y es palabra de BOE en los 687 centros educativos de la provincia de Granada. Directores, plantillas docentes y de personal de administración y servicios, familias y alumnos están a la espera de unas instrucciones por parte de la Consejería de Educación que, por otro lado, poco margen de maniobra tienen después de la aprobación de un Real Decreto, norma de rango superior a cualquier instrucción de carácter autonómico.

El presidente provincial de la Asociación de Directores de Instituto (Adián), José Madero, indica que "no se sabe nada" en estas primeras horas tras la publicación del BOE del texto que, por otra parte, no era ningún secreto. Ta se había comunicado la intención del Gobierno de suprimir las mascarillas en interiores, lo que alcanza también al ámbito educativo. En su centro, el IES Arjé de Chauchina, Madero indica que se ha pedido al alumnado que "por favor" se mantenga el uso de los cubrebocas "hasta que sepamos" las indicaciones de la Consejería de Educación, que a su vez dependerán de lo que diga Salud y Familias. "Los chavales son muy responsables", reitera el director, que destaca que la mayoría mantiene cubierto parte del rostro incluso en el recreo. Eso sí, indica que si alguien decide no llevarlas "no vamos a sancionar". Cabe recordar que la negativa a usar mascarilla por parte de la familia de una alumna llevó a la intervención de la Policía Local de Granada, que interpuso denuncia ante la Fiscalía. Esa menor no pudo ir a clase hasta que la familia acreditó que estaba contraindicado el uso de esta protección y, por los días en los que no asistió a clase, se le abrió protocolo de absentismo, que terminó por cerrarse, el mismo camino que siguió la denuncia judicial. Por otro lado, dos docentes de Granada fueron sancionados con seis meses de empleo y sueldo por no usar mascarilla en las clases.

El director del Ave María San Cristóbal, Diego Martínez, explica por su parte que a los menores que han ido sin mascarilla esta mañana al centro se les ha facilitado una. Han explicado que "seguimos en la misma situación" que antes del Real Decreto y que están a la espera de instrucciones, que desde la Inspección se indicó que serían "muy concretas".

Por parte de la Delegación territorial de Educación y Deporte, se remite a las declaraciones del consejero del ramo, Manuel Alejandro Cardenete. "Lo primero esperar la publicación del BOE", expuso ayer ante los medios. "Hasta que no tengamos la orden nueva no podemos hacer nada. La experiencia es que una cosa es lo que se traslada y otra lo que se publica", reseñó el consejero, que insistió en que "una vez que tengamos el BOE se reunirá la comisión técnica para elaborar la instrucción a los colegios". Serán "recomendaciones, porque la competencia es estatal", reconoció Cardenete, que tampoco descartó ayer que la retirada fuera progresiva.

El presidente provincial de la Asociación de Directores de Colegios de Infantil y Primaria Asadipre, Dimas Martín, afirmó que en otras provincias se habían dado choques entre familias y equipos directivos, discrepancias que, según Martín, no se han dado en los centros educativos de Granada. La confusión, indica Martín, viene de la confusión generada por las informaciones publicadas sobre la retirada de mascarillas en interiores. En cualquier caso, el también director del CEIP García Lorca de Granada reseñó que las medidas en los centros dependen de lo que establezca la Junta. "Tenemos que seguir igual", indicó en referencia al uso de cubrebocas. "Hasta nueva orden no se pueden cambiar los protocolos".

En el CEIP Fuentenueva de la capital se mantiene la espera sobre cómo encajará la comisión técnica de Salud y Educación el Real Decreto en las instrucciones que regularán el uso de mascarillas en colegios. Su director, Luis Pinto, indica que se va a tener que trabajar la "gestión emocional" de la retirada de los cubrebocas y que en el caso de que haya alumnado que decida seguir usándolo, se explicará al resto de compañeros que puede hacerlo. "Que sean capaces de quitárselas según lo vayan necesitando y sean capaces de hacerlo", añade Pinto, que destaca que todas las materias que se imparten se verán beneficiadas por el cambio. "Todas necesitan esa expresividad" que da el rostro, apostilla el director, que reittera la importancia de la gestualidad en el proceso de aprendizaje. Sobre las familias, Pinto destaca la compresión de éstas durante estos dos cursos. Las clases se retomaron ale septiembre de 2020 bajo estrictos protocolos sanitarios que, con el paso del tiempo, se han suavizado. Así, se procedió a regresar a la presencialidad total tras un curso que fue híbrido en los institutos a partir de tercero de la ESO, se retomaron excursiones y actividades con las familias y se eliminaron rutinas como la toma de temperatura o las entradas escalonadas. El camino hacia la normalidad ha sido paulatino y no siempre en línea recta. Así, hay escolares que mantienen el uso de mascarillas en las actividades al aire libre pese a que desde el 10 de febrero se puede prescindir de ella. "El 95% de los alumnos la lleva en el recreo", relata Pinto.

En el IES Soto de Rojas, el vicedirector, Francisco Abarca, indica que "todos llevan mascarillas". Su centro, como el resto de los consultados, están a la espera de las instrucciones. Mientras, mantienen la rutina de los últimos casi 600 días, desde que se retomaron las clases a comienzos de septiembre de 2020. En el Colegio Público Rural El Pinar, su director, Félix García, apunta que "todos han traído mascarilla". En el Centro Integrado de FP Hurtado de Mendoza, su vicedirector, José Amo, añade que todo sigue normal. Eso sí, "Si hay alguien que no la quiere llevar, no se le va a obligar".

Los equipos directivos, ayer, indicaban a las familias que "la referente sanitaria nos ha indicado hoy que debemos continuar como hasta ahora hasta recibir dichas Instrucciones. Por tanto, el alumnado de primaria debería traer la mascarilla hasta que llegue esta nueva normativa".

La Universidad

La Universidad de Granada (UGR) sí ha enviado sus instrucciones, y lo hizo antes de que se publicada el BOE. Un comunicado establece como recomendación mantener el uso de la mascarilla en los interiores de facultades y escuelas en "las instalaciones universitarias de uso compartido", esto es, aulas, laboratorios, talleres o salas "especialmente cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad sanitaria y la ventilación adecuada". Esta recomendación se remitió a los miembros de la comunidad universitaria (personal de administración y servicios, estudiantado y profesorado) ayer mismo y también señala la necesidad de mantener hábitos como la higiene de manos y la ventilación.

La pandemia

El Real Decreto que permite la retirada de las mascarillas en los interiores llega a los colegios de Granada tras cambios sustanciales en el proceso de detección y tratamiento de casos. Así, también en un colegio de Granada se explicó recientemente a las familias que "en cuanto a la gestión de los casos confirmados o contactos estrechos, la referente sanitaria nos ha enviado un comunicado en el que se nos indica que ya no tenemos que llevar registro formal de ninguno de estos casos y que las enfermeras escolares ya han dejado sus funciones a este respecto".

En Granada un 43,8% de la población en edad escolar, entre los 5 y los 11 años, ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19. Este mismo indicador a nivel regional es del 46%, algo superior al dato provincial. Desde que se dio por finalizada la ola de contagios generada por la cepa ómicron y se modificó el protocolo de gestión de casos de coronavirus en los centros educativos granadinos apenas se han cerrado aulas. La última clase confinada se comunicó por parte de Salud y Familias el pasado 15 de febrero.