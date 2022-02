Unos 120.000 alumnos de colegios e institutos de Granada podrán quitarse la mascarilla durante los recreos

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, indicó que la medida "no queremos restricciones" en el uso de las mascarillas, y los escolares en los recreos podrán estar sin cubrebocas. Aguirre destacó la "responsabilidad" de los menores y apuntó que en las clases de Educación Física, si son en exterior "no habrá ningún problema" y si se imparten en interior, "habrá que tener más cuidado".

La medida del uso de mascarilla se aplicó en el inicio del curso 2020/2021, el 10 de septiembre. Desde entonces, los cubrebocas han sido obligatorios tanto en las zonas al aire libre como en las aulas y zonas comunes para los mayores de seis años, es decir, desde primero de Primaria. En el caso de Granada, la norma se aplica a unos 120.000 alumnos entre ciclos formativos de FP, Primaria, ESO y Bachillerato.

En el día de hoy, según indicaron fuentes de la Consejería de Educación y Deporte, se remitirán nuevas instrucciones a los centros para indicar el cambio en la norma. Esta modificación supone adaptar las medidas sanitarias a lo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes: desde el jueves no es necesario usar mascarillas en espacios públicos, y se reserva su utilización a eventos "multitudinarios" que sean al aire libre, siempre y cuando no se pueda mantener el metro y medio de distancia social. También hay que llevarla en espacios cerrados. En estas instrucciones se indica que "no será obligatorio el uso de la mascarilla en las entradas y salidas del centro o servicio educativo, en los patios de recreo y en el resto de los espacios del mismo, siempre que se encuentren al aire libre".

Ayer, desde varios centros educativos de Granada se comunicó a las familias que desde la Delegación Territorial de Educación se indicó que hasta recibir nuevas instrucciones se debía continuar con la norma tal y como quedó fijada en las directrices de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, en las que están basadas las medidas que los colegios e institutos han aplicados en sus protocolos.

El uso de mascarillas no ha estado, este curso, exento de momentos destacados. A comienzos de este curso la negativa de la familia de una menor a que ésta llevara la protección facial llevó a intervenir a la Policía Local de Granada, a que la menor faltara a clase varios días y a la intervención de la Fiscalía. Finalmente la cuestión quedó archivada. Por otro lado, dos docentes de Granada fueron sancionados con seis meses de empleo y sueldo por negarse a llevar mascarilla durante las clases.