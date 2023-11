Granada reconoce la importancia de los perros de asistencia en el Día de la Diabetes

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asistido a las I Jornadas sobre perros de asistencia que se han llevado a cabo en la Escuela de Policía de Granada. Impartido por una persona diabética, Manuel Gavilán, con su perro ‘Aslan’ el curso, que ofrece nociones sobre la realidad de los perros de asistencia, está dirigido a la Policía Local y resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Agrupaciones de Protección Civil, Profesionales de Control de Accesos, Población de diabetes y público en general.

Estas jornadas tienen como objetivo dar a conocer la importancia y necesidad de que algunas personas vayan siempre acompañadas de sus perros de asistencia, conocer las cinco tipologías de perros de asistencia que existen, centrados especialmente en los perros de alerta médica, e informar y normalizar la presencia de estos perros en la sociedad. Se pretende además informar sobre la realidad de los Perros de Asistencia, en el marco normativo de la Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Perros de Asistencia a personas con discapacidad en Andalucía, con la intención de promover la conciencia social.

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Escuela de Policía Local de Granada, es la primera entidad pública en hacer divulgación sobre estos animales adiestrados para dar servicio a personas con discapacidad, trastornos del espectro autista, diabetes o epilepsia, contribuyendo a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida.

Respecto a los Perros de Asistencia, se trata de animales adiestrados específicamente para prestar servicio a personas con alguna discapacidad visual, auditiva o física, o que padecen trastornos del espectro autista, diabetes o epilepsia con el fin de contribuir a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. En cuanto a las tipologías, existen perros guía, perros TEA, perros de ayuda y perros señal, cada uno de ellos adiestrados de forma específica para atender a diferentes personas con diferentes patologías.

Esta jornada impartida por Manuel Gavilán Chamber, una persona con diabetes que debe siempre ir acompañado por su perro de asistencia Aslan -experto en detectar hipoglucemias- que fue el primer can de alerta médica acreditado por la Junta de Andalucía, lo que le permite acceder a centros hospitalarios, espacios públicos o transporte público.



La alcaldesa de Granada ha destacado la importancia de que la sociedad en general y, policía local, protección civil, personal de control de acceso a edificios públicos, conductores de transporte público en particular conozcan las leyes respecto a estos perros. “Estos perros salvan vidas, y su labor, está regulada por legislación europea, española y autonómica. Es imprescindible que algunas personas vayan acompañadas por sus perros porque no son solo sus mascotas, podemos decir que son su salvavidas”.



Carazo ha señalado que es fundamental hacer hincapié en esta cuestión, ya que estos perros ayudan a personas con diferentes patologías en su día a día, hay muchos colectivos para los que sus perros son imprescindibles.



Estos canes están especialmente entrenados para detectar las hipoglucemias, y las detectan mucho antes que los medidores continuos de glucosa que normalmente llevan estos pacientes.



La primera edil ha felicitado a Manuel Gavilán por la organización de estas jornadas y por su interés en que en que la sociedad conozca a importante labor de estas mascotas.



La Escuela de Policía Local de Granada ha invitado a las jornadas a asociaciones y colectivos con usuarios potenciales de este tipo de animales; como ASOGRA (Agrupación de personas sordas de Granada y provincia), MÍRAME (Asociación de apoyo a familias y personas con autismo de la provincia de Granada), AGDEM (Asociación granadina de esclerosis múltiple) y AGRADI (Asociación granadina de diabetes) que ha sido patrocinadora de las Jornadas junto con APORT Perros de Asistencia (Asociación de amigos del perro de utilidad para discapacitados físicos y psíquicos).



El lugar facilitado por el Ayuntamiento de Granada para desarrollar estas jornadas ha sido en el salón de actos Conventión Bureau de Granada, sito en la calle Virgen Blanca 9, un lugar céntrico y accesible para todos los asistentes.