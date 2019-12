Granada se reivindica como motor económico de Andalucía

¿Por qué Granada tiene que creerse que puede ser no ya uno de los motores sino el motor económico de Andalucía? Un motor bien definido y potente con el que sería el monumento de España más visitado si no fuera por el límite de aforo, con nieve y sol, salida al mar y puerto propio, un parque de investigación con firmas punteras de tecnología y salud, una de las grandes universidades españolas y un tejido empresarial sólido que no se achanta ante las circunstancias.

Todas estas fortalezas, la reciente incorporación del AVE, y algunas otros proyectos de presente y futuro salieron a relucir en el desayuno coloquio Granada, motor económico de Andalucía que ha organizado este periódico en el hotel Abades Nevada Palace bajo el patrocinio de Aedas Homes, una inmobiliaria de referencia a nivel nacional que ha fijado esta ciudad como uno de sus principales focos de inversión para reactivar la vivienda.

La moderadora del coloquio y directora de Granada Hoy, Magdalena Trillo, ha abierto el acto llamando a generar debate y a construir para un futuro a medio y largo plazo con hechos que no se queden en meras palabras. En este sentido, el director territorial de Andalucía para Aedas Homes, Diego Chacón, ha agradecido este tipo de iniciativas de cara a crear un clima de colaboración en la economía andaluza y resaltó el papel del sector inmobiliario.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha desgranado el abanico de posibilidades que "está jugando" la economía granadina con sus enormes fortalezas en una provincia que puede presumir de oferta variada y complementaria. Tras resumir todos los proyectos por los que merece la pena luchar o seguir apostando, Entrena ha manifestado que hay razones "para pensar que Granada es un motor de desarrollo para Andalucía".

Aunque, ha advertido de las limitaciones que siguen existiendo y de los tres grandes frentes a combatir como son los "lamentables niveles de desempleo, la tímida industria y el déficit en infraestructuras", contra los que sugirió el antídoto de la lealtad institucional entre las diferentes administración además de invitar a la iniciativa privada a "poner un mayor empeño si cabe".

Por su parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha hecho un llamamiento a enarbolar la bandera del europeísmo "donde están buena parte de las políticas que necesitamos", la condición de nación fuerte unido "aprovechando el potencial que tiene España" y a sacar pecho por Andalucía que, según el regidor, "es la comunidad con mayor potencial de crecimiento".

Al igual que el presidente provincial, Salvador ha aludido a esas infraestructuras que llevan retraso o están por llegar –la presa de Rules, la línea 400 y el acelerador de partículas de IFMIF-Dones– de cara a reducir el desempleo de Granada a la mitad. El alcalde ha señalado que si las instituciones y los empresarios confían, "Granada puede ser una de las provincias más prósperas" no sólo de Andalucía sino de España.

Tras los discursos de las autoridades, ha llegado el momento para el debate entre los cinco ponentes de lujo: cinco voces autorizadas para hablar de la economía local como Rocío Díaz (directora del Patronato de la Alhambra), Jesús Ibáñez (director de Cetursa de Sierra Nevada), José García Fuentes (presidente del Puerto de Motril), Ana Agudo (directora del Parque Tecnológico de Salud) y Melesio Peña (vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios).

En el caso de la Alhambra, su directora ha puesto sobre la mesa dos objetivos de futuro como son el de fomentar el turismo sostenible y el de lograr más visitantes de larga distancia con mercados como el estadounidense o el chino, un turismo de valor añadido "que está estudiado y valorado y contribuyen a la economía porque se quedan, pernoctan y dejan dinero".

Por parte de Sierra Nevada se ha mencionado la necesidad de seguir creciendo en superficie esquiable y el director de Cetursa mencionó el ya anunciado estudio de ampliación por la zona de Prado Redondo para crecer como estación invernal.

También ha sido interesante la lectura del presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, quien ha destacado "el potencial enorme y las expectativas de negocio" que hay en esta dársena, una de las que más ha crecido a nivel español desde que se completó la Autovía A-7. García Fuentes ha reclamado un proyecto serio para llevar el tren a la Costa Tropical (donde está el único puerto español sin conexión ferroviaria) y ha señalado que una de las líneas estratégicas es la de seguir creando alianzas con el Norte de África.

La directora del Parque Tecnológico de la Salud, Ana Agudo, ha realizado un análisis constructivo de la situación y ha remarcado que una de sus impresiones es que a veces la transferencia de conocimiento "no tiene la intensidad que debiera" al mismo tiempo que ha demandado una mayor masa crítica de empresas.

Por su parte, el representante del sector privado en la mesa, Melesio Peña, ha pedido más consistencia y menos improvisación en los proyectos, "que no cambien de una legislatura a otra", a la par que ha insistido en la necesidad de contar con un AVE más competitivo para Granada.

El coloquio lo ha cerrado la representante granadina en la Junta, la consejera Marifrán Carazo, quien desde su área de Fomento y Ordenación del Territorio ha puesto en valor los proyectos llevados a cabo por el autodenominado 'gobierno del cambio' para mejorar las infraestructuras. Y es que todo tiene que estar muy bien engrasado para un motor que quiere liderar Andalucía.

Aedas Homes, una apuesta equilibrada

El director territorial de Aedas Homes en Andalucía, Diego Chacón, ha agradecido a Granada Hoy y Grupo Joly la organización de este foro de debate que ha patrocinado esta compañía nacional inmobiliario con un ambicioso proyecto en el territorio granadino tras su desembarco en 2018.

"En Granada se ha reactivado la vivienda y un buen ejemplo es Aedas, que hemos desbloqueado dos ámbitos de la ciudad paralizados por la crisis como el Borde Norte y el Ferrocarril Oeste", ha señalado Chacón, quien ha añadido que esta implicación supone "crear ciudad y generar una trama urbanística que estaba paralizada".

El director territorial de la empresa patrocinadora ha agradecido además al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por su "compromiso" y ha recalcado que sus dos proyectos para construir 750 viviendas conllevarán una gran de 110 millones y 1.800 puestos de trabajo en los próximos años. "Tenemos vocación de permanencia para seguir invirtiendo en Granada, capital y provincia".