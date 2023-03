Granada suma otros dos autobuses de bajas emisiones en el plan para renovar la flota

El PP critica que se sumen buses eléctricos sin contar con cargadores suficientes

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada denuncia otro “acto para la foto” dentro de la política del equipo de gobierno del alcalde socialista Paco Cuenca, que “intenta vendernos como buena la pésima

gestión que está realizando con la flota de autobuses municipal”, al anunciar la incorporación de un nuevo vehículo eléctrico, cuyo “funcionamiento es limitado, incompleto y deficiente debido a que no se

cuenta con la infraestructura de carga adecuada, ya que solo hay dos cargadores para seis autobuses”. Así lo ha manifestado esta mañana el portavoz del PP en el Consistorio, Luis González, quien ha catalogado como una “pantomima” la presentación de un nuevo vehículo que se incorpora a la flota de autobuses urbanos de la ciudad.

Según Luis González, “la mala gestión del alcalde socialista de Granada y de su equipo trae consigo el fracaso de esos autobuses eléctricos, puesto que el número de cargadores existente no da abasto, ya que solo se pueden cargar dos buses a la vez, los cuales precisan un tiempo de carga de 10 horas y que sus baterías estén en caliente, con lo que, para poner a cargar el coche que acaba su servicio -condición

imprescindible-, hay que quitar el que se esté cargando en ese momento, tenga la batería completa o no, de lo contrario el que llega no podría ponerse a cargar”.

González ha lamentado que “el encaje de bolillos que se tiene que realizar para que los autobuses puedan cargar, no renta con la cantidad de horas que cada uno va a estar en funcionamiento y en carga, poniendo

en peligro la vida útil de las baterías de unos coches que cuestan al ciudadano 600000€”, y se ha preguntado “¿a cuánto les sale el kilómetro de estos vehículos a los granadinos?”.