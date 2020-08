Granada solo suma 5 nuevos contagios por coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas

Los datos del coronavirus hay que leerlos más allá de las cifras que ofrecen los partes oficiales. Porque muchas veces tienen truco, como hoy. La Junta de Andalucía ha notificado en su parte de hoy un total de 18 positivos nuevos en la provincia de Granada, aunque de todos ellos, sólo 5 se corresponden a pruebas muestras tomadas en las últimas 24 horas, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El resto se han ordenado en días según su fecha de diagnóstico, como por ejemplo ayer, donde los 21 casos publicados suben a 27.

Una cifra que, además, está bastante acorde con el resto de datos andaluces, donde la reducción de PCR positivas en el último día ha caído de forma considerable. Ayer 7 de las 8 provincias estaban por encima de 19 contagios y hoy la mitad están por debajo de 10, incluida Granada: Sevilla (9), Jaén (5) y Córdoba (4). Además, Almería pasa de 51 a 13 y Cádiz de 30 a 21. Sólo Málaga empeora sus datos y los dispara a 52.

Son datos sorprendentes y que también pueden considerarse buenos, aunque la tendencia debería de consolidarse durante varios días para hacerlo tendencia, algo que se ha aprendido durante los cinco meses de pandemia que se están sufriendo.

En cuanto a los brotes no hay apenas novedades. Hoy hay 8 nuevos en Andalucía pero ninguno en Granada, que se mantiene en 10 focos activos, de los cuales sólo dos (Capital y Metropolitano) están controlados. Lo sorprendente es que en el parte no se incluyen los tres positivos detectados en Puebla de Don Fadrique y en principio relacionados con el brote surgido en la localidad, que oficialmente se mantiene en 13 aunque haya 15 según avanzó su Ayuntamiento. En el resto de focos sólo crece uno de los detectados a mediados de julio en la zona Sur y que suma 11 afectados ya, siendo el segundo clúster más numeroso de la provincia. Los demás no tienen cambios con respecto ayer.

Volviendo a la provincia, hoy también se notifica una nueva hospitalización, aunque se corresponden al dato de anteayer, donde la última actualización arroja dos entradas hospitalarias en Granada. Esto se traduce de igual manera en la situación real, donde vuelve a haber 10 encamados, uno en UCI. De la misma forma se añaden dos curados más aunque no dado de alta en las últimas 24 horas.

Los totales se quedan en 3.126 PCR positivas para un global de 3.931 casos confirmados, 1.249 hospitalizados, de los que 140 han requerido atención en UCIs, 290 fallecidos correspondientes a fecha de notificación del mes de julio, y 2.987 curados. La incidencia es de 214 en las últimas dos semanas, de los cuales 133 se corresponden desde el martes pasado.