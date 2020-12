¿Granada está al final de la segunda ola de coronavirus? Suma 14 muertos más y mantiene 26.332 casos activos que pueden contagiar

Las exageradas cifras de nuevos contagios ya hace días que se han dejado de dar en Granada, una provincia que hoy, con 147 casos nuevos y una tasa reciente de incidencia en la población de 305, presenta unas cifras más parecidas a la media de un país que ya ha declarado la pandemia en retroceso. ¿Pero está ya al final de la segunda ola? El número de muertos en las últimas horas, 14, junto al de personas que aún tienen capacidad de contagiar entre la población indican que por el momento el riesgo sigue siendo elevado.

El último parte de la Junta de Andalucía de este 3 de diciembre sobre la pandemia de coronavirus incide en la misma tendencia de bajada en Granada de los últimos días en el número de casos nuevos y en el aumento de personas curadas: hoy son 840 más.

El problema es que las muertes y los casos graves no remiten. Al contrario, parece que se agudiza la situación, con jornadas como las de ayer en las que las muertes superan la veintena. Hoy son 14 fallecidos más. Además, los ingresos hospitalarios sigue dándose cada día a un ritmo alto (hoy 51 personas encamadas más), si bien las altas hospitalarias compensan y la presión en los centros sanitarios sigue bajando. Eso sí, de forma mucho más lenta de lo esperado. Hoy se cuentan 425 pacientes de Covid-19 hospitalizados.

Lo mismo ocurre en las UCI, que cada día reciben a nuevos pacientes (hoy 5 más), aunque por desgracia se producen demasiados fallecimientos. El registro de hoy desciende de la barrera del centenar y ya baja a 97 personas en unidades de cuidados intensivos.

El drástico descenso del número de casos nuevos que se confirman cada día y el aumento de los curados hace que cada vez haya menos personas contagiadas entre la población. Pero los médicos coinciden en que dar por terminada la segunda oleada con más de 26.000 personas que en estos momentos tienen capacidad para contagiar sería muy osado.

Esos miles de casos activos que aún no han sido considerados curados son solo las personas que tienen un diagnóstico con prueba PCR o test de antígeno. No estarían incluidos aquellos contactos estrechos de los confirmados que durante los días de mayor auge de la pandemia no han podido ser sometidos a las pruebas.