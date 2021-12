Granada ya tiene a más de cien pacientes de coronavirus y se acerca a la saturación hospitalaria

La situación en los hospitales granadinos empieza a ser preocupante. La presión ha subido de forma muy importante en los dos últimos días y por primera vez desde el 2 de septiembre hay más de cien pacientes ingresados por coronavirus cuando hace apenas doce días solo eran una cuarentena. Al menos no todos ellos son enfermos críticos, que aunque siguen subiendo, lo hacen a menor ritmo. Esto en una jornada donde se confirma que los datos de nuevos ingresos ofrecidos ayer por la Junta no eran válidos, ya que hoy se produce un efecto acumulado: ni en tres días hubo 0 ingresos por Covid ni ayer hubo 52 de golpe como figura en el parte de hoy. Por eso tampoco es fiable hoy el dato de solo 1 curado. Lo que sí viene el informe es con la suma de fallecidos por coronavirus que añade dos víctimas mortales más.

Hasta ahora se tomaba como principal medidor para no tomar medidas frente al Covid la presión hospitalaria, que ya no ha podido resistir más. Granada vuelve a tener más de cien personas afectadas de gravedad por coronavirus en sus centros asistenciales, algo que no se veía desde el 2 de septiembre de este año, pero en un momento de pandemia diferente (una fase descendente). En concreto hay 105 personas hospitalizadas en Granada, a 39 de que se active el plan de contingencia de la Junta con el que se empiezan a optimizar los recursos para dedicarlos al Covid, y eso sí, con cerca de 1.600 profesionales menos de refuerzo en las plantillas sanitarias de la provincia. De seguir a este ritmo, la frontera de los 144 encamados caerá dentro de dos días.

Granada ha pasado de 39 ingresados hace doce días a los 105 de hoy. El crecimiento es peor ya que en cuatro días las camas ocupadas han subido en 36 personas, 17 entre Nochebuena y el domingo, y nada menos que en 19 solo entre ayer y esta mañana. Hay que tener en cuenta que se viene de un fin de semana con dos festivos que suelen tener efectos acumulativos estadísticamente, pero la cifra de recuento hospitalario real suele ser bastante atinada.

La situación clínica de los pacientes habla de 90 en planta (+17) y 15 en Cuidados Intensivos (+2). Podría hablarse sin temor a equivocarse que es positivo que no haya tantos enfermos críticos en UCI y que los ingresados no presentan cuadros tan graves, pero hay que recordar que esta situación ya se ha dado. De un lado, el caso de la vacuna ayuda a que, en última instancia, un paciente no acabe en UCI, que es lo que sucedía en septiembre (el día 2 había 80 en planta y 20 en críticos) y que esa es la tendencia actual, pero ante olas de contagios tan grandes con la actual, el comportamiento de esta estadística habla de que primero suben mucho los ingresos en planta y que luego lo hacen los pacientes UCI.

Y luego lo hacía las muertes, que en el parte de hoy llegan con dos nuevas. Estas tienen fecha de notificación más reciente el pasado día 21, y la otra del 17. Son los primeros decesos por Covid-19 notificados en la provincia desde el miércoles 22. Con la que está cayendo y 'solo' dos muertes. Quizás sea un dato, dentro de lo malo, bueno. Porque además se corresponden con fechas donde la sexta ola ya infectaba a mansalva. Es decir, un 0,02% de los infectados notificados en las dos últimas semanas.

La cifra de contagios notificadas por la Consejería de Salud en Granada no da un respiro aunque lo parezca, si no que confirma la tendencia de ayer. Aunque se batiera el récord de casos la cifra de 2.293 era un acumulado de de tres día que arrojaba una media de 764 positivos entre Nochebuena y el domingo. El dato publicado hoy lo confirma con 715 pruebas afirmativas de Covid-19 en la provincia. Además, el acumulado de contagios habla de que el promedio de notificaciones de la última semana está en la misma centena con 709. Podría ser un síntoma de estancamiento aunque es aun muy pronto para saberlo porque queda que llegue el impacto de la Nochebuena y la Navidad, que llegará a partir de mañana y pasado. Pero ya es complicado que las cifras de contagios notificados y su promedio de varios días estén en el mismo espacio.

En cuanto a tasas de incidencia, la provincia escala otro medio centenar de puntos y se queda en 827,9 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. La ratio semanal da un dato que no está mal, y es que crece la mitad que la anterior, solo 25 puntos, y se sitúa en 526,1. Aun así, la proyección es de 1.052 casos acumulados para la semana que viene. Por distritos sanitarios, el de Granada capital sigue siendo el más destacado con 1.165,7 casos por cada 100.000 personas en dos semanas (+86,9) y de 758,4 (+47,4) en una, tendencia que iría hasta lo 1.500 la próxima semana. El distrito Metropolitano está en 761,6 (+32,6) y 493,9, respectivamente; mientras que el Sur cuenta con 731,6 (+65,1) y 425,5; y el Nordeste acumula 419,6 (igual que ayer) y 247,7.

En cuanto al parte de vacunación, el primer día hábil tras los festivos de Nochebuena y Navidad se saldan con 1.461 primeras vacunaciones, de las cuales 694 pertenecen a niños de entre 11 y 5 años. El resto para no vacunados hasta ahora (767). Por otro lado, 706 granadinos completaron el proceso con la segunda dosis y recibieron este lunes el pinchazo de refuerzo 6.864 personas.