Granada aprueba definitivamente su presupuesto y mira ya al de 2025

El Ayuntamiento de Granada ya tiene presupuesto. El pleno extraordinario celebrado este viernes ha procedido a su aprobación definitiva con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, que ha rechazado las cuentas por tener un déficit de 14 millones y asegurar que suponen un recorte en servicios sociales, suben impuestos y reducen en limpieza, mantenimiento y seguridad. Un argumento que plasmaron en alegaciones que han sido rechazadas en su totalidad por el equipo de Gobierno, que defiende que es un buen presupuesto, que las pretensiones del PP supondrían un déficit millonario y que ha recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

En el pleno se han repetido los argumentos que ya se plantearon por los tres grupos en la comisión extraordinaria de este martes. Argumentos que ya se repiten también desde el inicio de la aprobación inicial y sugerencias planteadas por los grupos de la oposición, de las que el gobierno aceptó solo dos de Vox y ninguna del PSOE, que las transformó en alegaciones que tampoco han prosperado.

La concejal del PSOE Raquel Ruz ha insistido en la sesión en que el presupuesto tiene grandes problemas y llevará a Granada de nuevo a la "senda del déficit, el mal camino que emprendió el Ayuntamiento hasta el 2016". "Votamos en contra porque tiene 14 millones de déficit, más de 2 millones de recorte de servicios sociales, porque han subido todo y creado un nuevo impuesto al aparcamiento y porque han recortado en limpieza, mantenimiento y seguridad", ha dicho Ruz.

Durante la sesión, la portavoz de Vox ha dicho que no le gusta el triunfalismo del equipo de Gobierno y que no comparten ni su "afán recaudatorio" ni unos presupuestos que "no marcan de manera contundente un cambio de rumbo", por lo que sigue pidiendo la reducción del gasto que consideran superfluo e "ideológico".

La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha defendido las cuentas y ha negado las acusaciones de la oposición asegurando que de otra forma no hubieran recibido el visto bueno de Hacienda.

Al finalizar la sesión, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha agradecido a todo el equipo de Economía y de Secretaría e Intervención que la ciudad cuente con un nuevo presupuesto.

Después, el portavoz del gobierno local del PP se ha felicitado por aprobar el "expediente más importante" del Ayuntamiento. "No ha sido fácil, la situación que heredamos es muy difícil, compleja,y estas cuentas permitirán atraer riqueza, inversión y es el mejor presupuesto posible ya que mejoramos servicios públicos como la limpieza", ha dicho, asegurando que si hubieran atendido las alegaciones tendrían un déficit de 14 millones.

Pasado este trámite, ya todas las miras están puestas en el presupuesto de 2025, el que el equipo de gobierno ha asegurado que será realmente el suyo. Saavedra ha garantizado que este ya sí estará en plazo y entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

Sobre eso se ha pronunciado también el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, que ha tendido la mano al PP para crear ya una mesa de trabajo para diseñar esas cuentas. "Si dicen que el de 2025 será su presupuesto y ahora no han atendido el informe del Interventor, han recortado más de 1 millón en derechos sociales, miran para otro lado cuando falta dinero para el autobús, servicios públicos o jardines y para colmo suben muchos de los servicios, estamos a tiempo de ponernos a trabajar y que el de 2025 sea el presupuesto de Granada y no el de los intereses del PP. Desde ya tiendo la mano para hacer un presupuesto con toda la lealtad, sumar nuestro recorrido que ha permitido dar estabilidad a la ciudad y crear una comisión conjunta para establecer un presupuesto adecuado, con proyección y con un proyecto de ciudad que nosotros tenemos claro".