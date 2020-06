Granada quiere tener los presupuestos aprobados para mediados de julio

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Luis González, ha confirmado hoy que la previsión es que la ciudad pueda tener ya los presupuestos aprobados a mediados de julio.

Tras pasar este miércoles el primer paso en la comisión extraordinaria de economía y hacienda, y ser aprobado hoy en Junta de Gobierno Local, el expediente se someterá el miércoles 24 a Pleno de aprobación inicial y el segundo para la aprobación definitiva se calcula para mediados de julio. El expediente que se aprobará es el presentado en febrero, antes de la pandemia, al que se modificarán partidas para el Covid.

Este será el calendario para las primeras cuentas municipales en cinco años ya que el Ayuntamiento las ha venido prorrogando desde 2015.

En el primer pleno se someterán las sugerencias de los partidos, 68 de Podemos-IU y una de Vox, que han sido todas desestimadas. "Después en caso de haber alegaciones se abre otro plazo de respuesta, y después son validadas definitivamente en pleno definitivo a mitad de julio en función de informes que aquí si tendrán que emitir los habilitados nacionales", ha dicho el concejal.

González ha asegurado también que "las modificaciones para el acuerdo con el PSOE no se producirán hasta el segundo pleno y se dejarán patentes las modificaciones presupuestarias tras la aprobación definitiva porque si no se extienden los plazos".

Según el concejal, el objetivo es que "empiece a desarrollarse la estructura nueva lo más pronto posible".