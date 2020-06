Los presupuestos de Granada pasan su primer trámite pero no incluyen las medidas del pacto con el PSOE

Los presupuestos de Granada para 2020, los primeros que se aprobarán en cinco años, han pasado hoy su primer trámite. Tras el pacto entre PP, Cs y PSOE, el texto ha sido sometido hoy a comisión y el pleno para su aprobación inicial está fijado ya para la semana que viene, el 24 de junio.

Pero ha sorprendido que el documento puesto sobre la mesa y el que se someterá a aprobación es el de febrero, el expediente de antes de la crisis. Las modificaciones necesarias para cumplir los 22 puntos acordados entre el bipartito y el PSOE en el ya conocido como el 'pacto del codo', no se contemplan con consignaciones presupuestarias sino que se añadirán después por modificación.

Ya lo dijo en una entrevista a este periódico el concejal de Economía, Luis González, antes de conocer el pacto, que se aprobaría el presupuesto tal cual estaba ya que era el expediente que contaba con todos los informes necesarios, y que inmediatamente después se modificaría para incluir la partida para la reconstrucción de la ciudad por el Covid. Pero en la rueda de prensa de presentación del pacto firmado por los tres portavoces de PP, Cs y PSOE se preguntó sobre cuál sería el proceso y se dijo que se modificaría antes de aprobarlo. Finalmente, no ha sido así, como ha advertido el PSOE en la comisión, ya que los técnicos, según el concejal de Economía, han visto más viable y rápido hacerlo a posteriori. Lo que ha levantado la crítica de Podemos-IU y de Vox, que han dicho que de esta forma las modificaciones y la partida para el coronavirus en lugar de ser urgentes se retrasarán a final de año.

De hecho, en la votación el PSOE se ha abstenido, al igual que Vox, y ha salido adelante con los votos a favor de PP y de Cs. Podemos-IU ha votado en contra.

El concejal de Economía, Luis González, ha explicado que "después el presupuesto se irá adaptando según las necesidades en este mismo ejercicio", tendiendo su voluntad de diálogo al Podemos-IU y a Vox, que no la toman como tal al no haberse aceptado sus propuestas. Vox ha llegado a decir que el PSOE puso como condición para pactar con el bipartito que no se negociara con ellos.

Sobre la ausencia de las medidas pactada, el concejal del PSOE José María Corpas ha reconocido que "hoy no se presenta el acuerdo" que se firmó con el PSOE y sus 22 medidas pero ha recordado que "hay que plasmarlo según el compromiso de los portavoces de los tres grupos". "El proyecto de presupuestos no contempla el acuerdo pero el compromiso está escrito. Los 22 puntos no están en el borrador y habrá que incluirlos con una modificación del presupuesto y el detalle de las partidas", ha recordado. Así, ha justificado la abstención de su grupo en este primer trámite en que "las medidas pactadas no están incluidas en el presupuesto".

Luis González ha hecho público tras este aviso que el compromiso del equipo de gobierno es "plasmar el acuerdo firmado".

En la comisión se ha debatido sobre el rechazo del bipartito a las sugerencias presentadas por los partidos una vez cumplido el plazo. Porque no se ha estimado ninguna. Y no por falta de ellas. Sólo Podemos-IU había presentado hasta 68 que suponían un ahorro de 8 millones de euros, casi el doble de la partida presupuestaria para la lucha contra los efectos del coronavirus en el pacto con los socialistas, que es de 4 millones de euros.

Entre las 68 sugerencias de Podemos-IU estaba la modificación de convenios, la compensación del IBI, utilizar partidas de gasto suspendidas como la del Corpus o el Día de la Cruz, destinar al Covid el gasto no realizable, utilizar también las deducciones en limpieza, mantenimiento o servicios generales que no se han ejecutado o la reducción de las aportaciones a organismos autónomos, hasta la reducción de salarios. Según el concejal, ninguna se puede admitir.

Francisco Puentedura, concejal de Podemos-IU, ha denunciado que no se "haya movido ni un dedo para hablar" con su grupo que ha propuesto el ahorro de más de 8 millones para destinarlo al Covid y que la estrategia de aprobar el expediente de febrero y luego modificarlo llevará a tener esas partidas a final de año ya que hasta final de julio no llegará la aprobación definitiva del presupuesto, agosto será inhábil y se tendrían que comenzar las gestiones en septiembre, por lo que llegarán las medidas urgentes en noviembre o diciembre.

"¿Dónde está el acuerdo con el PSOE? No hay ninguna medida en el presupuesto. Es una huida hacia adelante con un presupuesto hecho en febrero. Nos venden humo y nos engañan, ustedes y el PSOE. En el expediente no está el pacto", ha dicho el concejal, que ha llegado a decir a la comisión que estudiarán un recurso para la nulidad del expediente. "Es una chapuza de presupuesto y la voluntad de diálogo es humo y engaño. Lamentamos que desechen el ahorro de 8 millones", ha reiterado Puentedura.

Por su parte, el portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha denunciado que en los 500 folios del expediente de presupuestos apenas se hable del Covid "en cuatro ocasiones" y que no se haya optado por su ofrecimiento de hacer un "presupuesto del Covid". Además, ha criticado que no se haya tenido en cuenta su sugerencia advirtiendo además del informe del interventor en el que reconoce que hay un datos que no concuerdan entre los gastos e ingresos. Así, por ejemplo, ha detallado que se contemplen solo 50.000 euros de horas extra para Policía Local cuando en 2019 el gasto subió a 713.541 euros. "Se ha incluido un presupuesto de gasto de 6,9 millones mientras que hay comprometidos más de siete, en mobiliario urbano hay 440.000 euros cuando el compromiso de gasto el del doble. Han rechazado más de 6 millones de nuestra sugerencia y hay otros tres injustificados, por lo que hay unos diez millones que no sabemos dónde encajan", ha dicho Miralles, que

El concejal de Economía ha explicado que todavía no se sabe cómo caerán los ingresos pero insiste en que "el objetivo es aprobar el presupuesto y luego modificarlo sin exclusión para arreglar un error histórico de llevar 5 años sin presupuesto y ofrecer una regeneración política y administrativa. Se presenta el mejor presupuesto y el mejor acuerdo para modificarlo", ha dicho.