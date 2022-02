Granada, una provincia marcada por la protesta con medio centenar de manifestaciones cada mes

Cuando hace un mes la capital granadina fue tomada por los vecinos de la Costa en aras de exigir aquellas infraestructuras del litoral que, pese a llevar décadas prometidas, aún son una asignatura pendiente, Granada volvió a demostrar que en materia de reivindicación no hay quien la pare. Ni siquiera una pandemia como la que aún colea desde hace ya casi dos años. Tanto es así que, pese al frenazo provocado por el coronavirus, la provincia ha mantenido el pulso de la protesta con una media mensual que roza el medio centenar de manifestaciones, según se detrae del último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, que fue publicado a finales del pasado año.

A falta de conocerse los datos del recién finalizado 2021 -que serán publicados a finales del presente 2022, fecha en la que Interior hace público su balance anual y en los que se prevé un repunte del número de protestas- en el año 2020 se comunicaron un total de 590 manifestaciones en Granada, una cifra que, pese a suponer una caída del 36% en comparación con el periodo anterior -hubo 935- (hay que tener en cuenta el gran impacto del Covid-19 que ha habido sobre todo en esos meses de confinamiento total y cierres perimetrales), mantiene a la provincia como uno de los territorios más reivindicativos del país. Y es que Granada es la número doce a nivel nacional con más marchas registradas, de forma oficial, así como la cuarta andaluza, tras Cádiz (1.429), Sevilla (1-375) y Málaga (790), habiendo sido el total de Andalucía de 5.816.

De las cerca de seiscientas que tuvieron lugar en tierras granadinas, casi la mitad se sucedieron antes de decretarse el primer estado de alarma a mediados de marzo: 213 se reparten entre enero (79), febrero (86) y marzo (46). Precisamente, la prohibición de la movilidad hizo que en abril se quedase el contador a cero y que mayo, mes en el que empezaron a relajarse las medidas de contención impuestas por el Gobierno, registrase 13. Ya en junio el número volvió a repuntar con 59, bajando como de costumbre en los meses de julio y agosto (hubo 22 y 31, respectivamente), para volver a subir en septiembre (72) y cerrar el último trimestre del año con 48, 68 y 64 en octubre, noviembre y diciembre.

Ante estas cifras se comprueba que, pese a que son marzo con el 8-M, mayo con la marcha del día 1 y noviembre con el 25-N, los meses que cuentan con manifestaciones fijadas de forma anual en el calendario, febrero, con sus 86 marchas registradas, fue el mes más reivindicativo del año en Granada.

En cuanto a los responsables de las manifestaciones, el Ministerio del Interior expone que, de las 590 que se desarrollaron, 17 fueron convocadas por comités de empresa y trabajadores; tres por el colectivo de estudiantes; 249 por los sindicatos; 193 por asociaciones ciudadanas, una por inmigrantes, nueve por partidos políticos y seis por asociaciones ecologistas, mientras que las 112 restantes fueron por diversos convocantes. De este modo se comprueba cómo los sindicatos son los que más movilizaron a los granadinos.

En cuanto a los temas que motivaron las protestas en la provincia, destacaron por encima del resto los temas laborales, con un total de 227 convocatorias, mientras que en segunda posición se situaron aquellas manifestaciones contra medidas políticas y legislativas, con 211. En este aspecto cabe destacar las convocatorias que se llevaron a cabo en numerosas ocasiones para clamar contra las decisiones políticas derivadas de la pandemia, siendo la marcha más representativa en este sentido la que fue convocada en el mes de mayo y liderada por Vox, en la que se hizo un llamamiento a la población para recorrer en coche o moto el centro de la capital granadina en señal de protesta por el estado de alarma.

Asimismo, se registraron 25 marchas contra la violencia de género, 15 por temas de inmigración, 13 por cuestiones de la enseñanza, otras 13 en materia ecologista, cuatro por sanidad, tres por asuntos vecinales, dos por cuestiones agrarias -cabe aquí destacar la famosa tractorada que tuvo lugar en el mes de febrero-, una contra el terrorismo y otras 76 por diversas cuestiones. Cabe destacar que, en esta ocasión, por primera vez se quedó a cero el número de convocatorias para la marcha del Primero de Mayo, que no se celebró debido a la situación de la pandemia.

Uno de los aspectos que más destacan en el balance de marchas granadinas, según los datos del Ministerio, es la pacificación que se mostró durante el transcurso de las mismas. Y es que no se notificó incidencia alguna durante el transcurso de ninguna de ellas. Si bien es cierto que hubo actuaciones policiales derivadas de las mismas, por ejemplo, la denuncia finalmente archivada de una joven que fue detenida y alegó abuso policial a la par que se desarrollaba la marcha convocada por Vox en mayo, este episodio no se englobó como incidencia de la manifestación pues la implicada no era partícipe ni irrumpió en la misma, pese a que se encontraba en la zona por donde discurría.

Dentro del mismo epígrafe de manifestaciones del anuario de Interior, se encuentra también un balance del número de asociaciones registradas en la provincia. Durante el citado año, en Granada se dieron de alta 39 asociaciones, diez más que el año anterior, lo que supone un aumento del 34,4%.

Desde el año 1965 se ha registrado 1.033 entidades asociativas en Granada, siendo el periodo comprendido entre 1990 y 1999 el tercero en el que mayor número se registró, con 228; entre e 2000 y 2009 el segundo, con 364, y la siguiente década, entre el 2010 y el 2020, la de mayor número con 411. Si bien, según el desglose anual, fue 2012 el año con más, con un total de 53.