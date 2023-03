Granada se une en Pleno para reclamar al Gobierno el soterramiento del tren y una estación "digna"

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha celebrado este viernes su sesión ordinaria de marzo, la penúltima de este mandato antes de las municipales del 28 de mayo, mes en el que no habrá pleno mensual, que ya se retomará una vez se constituya la nueva corporación.

El orden del día incluía 48 puntos. Y hasta la mitad, no ha habido debate y todo ha sido dar cuenta o aprobar por unanimidad en expedientes de trámite o ya acordados en comisiones previas, por lo que ha sido un Pleno breve en lo que al debate político se refiere. Entre los puntos aprobados, la aprobación inicial por unanimidad del reglamento de la Mesa de la Ciencia, los cambios de los precios públicos de la Concejalía de Deportes y la aprobación definitiva del reglamento de Comercio.

Declaración por el soterramiento de las vías y la integración

El protagonismo del Pleno ha sido para las infraestructuras ferroviarias, con una declaración institucional de todos los grupos para la integración del ferrocarril en la ciudad de Granada. Con esta declaración, el Ayuntamiento en Pleno pide al Gobierno y al Ministerio de Transportes "de forma unánime el soterramiento de las vías del tren en la integración en Granada o aquella otra solución que elimine los muros entre los barrios y comunique a estos tanto por carretera como con aceras y pasos adecuados para peatones y que sea acorde con plazos mínimos de realización sin tener que esperar a la modificación del PGOU, así como la construcción de una estación digna, como se lleva pidiendo muchos años y pensando siempre que ésta es la mejor solución".

El segundo punto de la declaración pide al ministerio "que publique ya el estudio informativo previo según la normativa, acometa de inmediato el proyecto y acuerde bien el soterramiento o cualquier solución en esta zona acorde con lo expresado anteriormente, teniendo en cuenta que la Vega de Granada y la sostenibilidad medio ambiental es cuestión inabordable para la ciudadanía granadina". Además, que "se acuerde con las otras administraciones locales y autonómicas el reparto del coste de esas obras".

La declaración, a la que se instó desde Marea Amarilla, recuerda la "línea divisoria" en el urbanismo de la ciudad que marcan las vías del tren y que afectan a los vecinos y la posibilidad de desarrollo de estos barrrios. Y Marea Amarilla pedía acordar un "criterio claro" a la hora de plantear al ministerio "qué es lo que los granadinos a través de sus representantes quieren para la integración del ferrocarril en la ciudad". Una claridad que se pide después de que se abriera el debate sobre el traslado de la estación a la Vega.

"Granada no puede esperar más. Granada no quiere esperar más", concluye el texto firmado por PSOE, PP, UP y Vox.

Metro, parking bajo el Metro y Parque de las Ciencias

De movilidad también se ha hablado en las mociones. Se han aprobado dos mociones del PSOE una sobre la ampliación del Metro para reclamar la expansión por Chana y Genil; y otra para reclamar a la Junta la apertura del parking en el hueco que dejó el Metro bajo el Camino de Ronda, una demanda de los vecinos que también el Ayuntamiento quiere que sea parte de centro logístico de mercancías para el comercio. En esta moción, el PSOE ha aceptado dos modificaciones al texto propuestas por PP y Vox para que saliera adelante y se ha votado con unanimidad.

Otra moción aprobada ha sido la conjunta de PSOE y UP sobre el Parque de las Ciencias y en defensa de su modelo de gestión. La moción pide que la Junta dote con recursos humanos adecuados al Parque, se convoque la comisión ejecutiva, se tomen medidas para la estabilidad de los 15 trabajadores que han quedado sin empleo por la no renovación del contrato de cuidado de animales y que se adopten las medidas necesarias para estabilizar el empleo y se garanticen los servicios y el bienestar animal. El PP ha votado en contra, hablando de "cortina de humo", el PSOE ha lamentado la "falta de transparencia" de la Junta y UP ha defendido que ha luchado por el Parque recordando el abrazo que se convocó por el cambio de modelo de gestión.

El alcalde, Paco Cuenca, ha dicho que el lunes se celebrará la comisión ejecutiva del Parque y que va a reclamar a la Junta una conclusión de cómo dotar de más recursos estructurales al Parque para que no haya más problemas "porque es una joya que hay que preservar". Al final se incluyó una modificación en el texto que permitió que Vox se abstuviera, por lo que solo votó en contra el PP.

También se han aprobado dos mociones del PP para actuar contra el aumento de las pinturas vandálicas en Granada y otra para la puesta en marcha de un Plan de Eficiencia Energética en todos los edificios municipales.

La moción de UP en contra de la privatización de la Atención Primaria también ha salido adelante (con los votos en contra del PP), así como la de Vox sobre mejoras en el aeropuerto para evitar desvíos de vuelos de Granada a Málaga. Una moción esta última aprobada por unanimidad tras aceptar Vox una enmienda de PSOE, a la que se ha sumado UP, para reclamar también las mejoras no solo al Gobierno sino también a la Junta.

El grupo de UP ha realizado un ruego al Ayuntamiento para poner una placa al hispanista Ian Gibson, el principal autor sobre el poeta Federico García Lorca. El 12 publica libro en Granada y UP pide que se le comunique la intención de hacerlo coincidiendo con este acto. Un asunto que se planteó en comisión de Presidencia y sobre el que el Ayuntamiento está haciendo las gestiones para localizar a los propietarios del carmen donde residió en Granada y si no hay impedimento urbanístico, se ejecutará para recordar que allí residió.