Granada recupera en noviembre el primer vuelo de la mañana con Madrid, pero solo dos días

El Aeropuerto de Granada seguirá sin tener nuevas conexiones aéreas internacionales a corto plazo. Así se desprende de la reunión de la Mesa del Aeropuerto mantenida esta mañana por las principales instituciones de la ciudad y la provincia. El único logro del que se ha dado cuenta es de la recuperación durante dos días a la semana del primer vuelo de la mañana con Madrid, que saldrá de Granada los martes y los miércoles a las 6:30 horas. Una pedrea o un comienzo ya que esté horario siempre ha operado en la terminal granadina todos los días, siguiente gran objetivo de la Mesa. También se congratularon los participantes en el foro de que la provincia está pugnando por ser la sede, el próximo mes de marzo, la Cumbre de Líderes de Aerolíneas CAPA, una ocasión perfecta para 'vender' el aeropuerto de Chauchina a los principales responsables de las compañías aéreas.

Porque el cacareado plan que salió de la última reunión de la Mesa, el pasado mes de marzo, con el que la Diputación pretendía aplicar en Granada el modelo de ayudas a las aerolíneas vigente en Asturias, es papel mojado para la Junta de Andalucía. El documento con la propuesta de José Entrena fue tachado de la lista por "electoralista", en palabras del delegado Antonio Granados, y en la institución provincial, en el traspaso de poderes, este punto no estaba entre las tareas pendientes del gobierno saliente. Así que el plan de invertir 4 millones de euros en dos años para instaurar trece destinos nacionales e internacionales está en punto muerto seis meses después de haberse presentado, y agravado además por la crisis de la suspensión del vuelo con Londres a partir de noviembre.

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, afirmó no haber recibido, ni entonces ni ahora, ninguna propuesta en forma de documento de la Diputación Provincial acerca de este plan. En su momento, José Entrena, anterior presidente afirmó haber requerido reuniones con el presidente de la Junta, Juanma Moreno que no fueron atendidas para que impulsara esta vía para recuperar los vuelos internacionales, que es lo que está lastrando la recuperación del aeropuerto. "Lo taché en su momento como un protocolo de intenciones", dijo Granados, enmarcando este como "electoralista" al estar a la vuelta de la esquina las municipales del pasado mes de mayo. "Realmente no hubo una postura de sentarse, con números y cuál era el objetivo", ha explicado el delegado, que incidió en que "la propuesta que se nos presentó creo que estaba en un marco electoral puro y duro, porque en cuatro años no se había presentado absolutamente nada".

Con lo cual, seis meses después de presentarse un plan que acercaría a Granada en el plazo de dos años al umbral del millón y medio de pasajeros, que fue el récord de la terminal en 2008, la situación sigue estancada para la terminal en cuanto a vuelos internacionales. Solo se 'mueven' los domésticos. Desde noviembre se reforzará la línea OSP con Melilla y empezará a operar el primer vuelo de la mañana con Madrid a las 6:30 horas los martes y los miércoles, una conexión vital sobre todo para el empresariado, ya que se convertirá en la forma más rápida y tempranera de unir la ciudad con la capital. Sin embargo, estas buenas noticias no son suficientes ante la pérdida del vuelo a Santander y, sobre todo, el de Londres, que dejará a Granada con una sola ruta internacional con París. Y sin visos de que entre alguna aerolínea a corto y medio plazo.

Podría cambiar el panorama si la ciudad logra convertirse en sede de la reunión anual de la Cumbre de Líderes de Aerolíneas CAPA el mes de marzo. Se trata de un evento de referencia mundial que atrae a cientos de altos ejecutivos de la aviación y el transporte, aeropuertos, líderes políticos, expertos del sector y proveedores. El trabajo de la Diputación de Granada, a través del Patronato de Turismo, se está intensificando para ello. Este año se celebró en Budapest (Hungría) en una cita a la que aspiró Sevilla el año pasado. "Nos va a permitir tener en nuestra provincia a los que toman las decisiones de las principales compañías. Ahí es donde tenemos que estar, alejados de la confrontación que no suma y que afecta de lleno a los intereses de Granada", ha dicho Francisco Rodríguez.

Aun así, para el Gobierno, los datos de la terminal granadina son buenos. "Actualmente ya hemos recuperado entre el 80 y el 82% de los pasajeros que teníamos en 2019, un 10% más que el año pasado, en 2021, lo que quiere decir que estamos creciendo continuamente en ese nivel de pasajeros y este año podrá concluir entre millón y millón quince mil pasajeros", estimó la subdelegada, Inmaculada López Calahorro. Esta cifra es significativa ya que se conseguiría sin apenas vuelos al extranjero, los cuales fueron básicos para que en 2019 se superara la barrera psicológica del millón por primer vez en más de una década.

Más 'guerrera' estuvo Marifrán Carazo. La alcaldesa de la capital acudió por primera vez a la Mesa del Aeropuerto pidiendo explicaciones y conocer "qué se ha hecho con anterioridad" y los "contactos realizados con las aerolíneas y los resultados obtenidos", una respuesta "fundamental para mantener nuevos contactos y para atraer conexiones". La regidora de la capital considera que esta cita ha sido "un punto de inflexión" ya que dos de las administraciones representadas tienen nuevos miembros, empezando por ella, y continuando con Francisco Rodríguez al frente de la Diputación. Carazo, que mantuvo las reuniones con Iberia para la recuperación del primer vuelo matinal con Madrid, ha insistido en que para ella "es prioridad" que ese vuelo se amplíe a todos los días: "Es absolutamente necesario y es compartido por los empresarios que esa conexión ha de ser diaria y el avión pernoctar en nuestra ciudad". "Espero que la siguiente Mesa no sea informativa, que se nos ofrezca otro tipo de de resultados, que es lo que he requerido a la mesa respecto a los encuentros anteriores y establecer una prioridad", sentenció visiblemente contrariada.

Por su parte, Gregorio García, presidente de los hosteleros granadinos, pero en la reunión de la Mesa también como representante de la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios, fue duro: "Estamos molestos porque esto no funciona". "El aeropuerto se va mejorando, pero las inversiones que se están haciendo en los hoteles de cinco estrellas en Granada, los empresarios que están apostando, el 87% de los empresarios que invierten en Granada viajan en coche. Y eso es un dato porque no hay avión, tiene que desplazarse a otro sitio para hacerlo. No podemos estar completamente contentos, pero la Mesa es un mecanismo que puede funcionar", completó.