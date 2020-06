Granada registra el único contagio por coronavirus en Andalucía

El parte diario mantiene los buenos datos de contagios por coronavirus en Granada, aunque toda nueva infección es mala noticia porque la propagación, aunque más controlada, sigue viva. Es un único positivo por Covid-19, confirmado con test PCR, en la provincia es además el único de toda Andalucía, donde la casilla de positivos se mantiene en 0 salvo en Sevilla, donde no sólo no crece si no que se reajusta y disminuye en dos.

El global de positivos asciende a 3.265, con 2.463 confirmados por prueba PCR. En las últimas dos semanas el acumulado de contagios en Granada se queda en 18, siendo 8 de ellos en los últimos siete días. Esto son dos menos que en la semana precedente (10+8), según los datos actualizados esta tarde en el Informe Covid-19 en Andalucía.

El balance sigue siendo sencillo en estos días donde los datos se siguen reordenando de un día para otro, aunque cada vez con menos registros por encima de cifras por encima de cinco, y que tiene su mejor reflejo en el cada vez más liberado sistema sanitario granadino, donde en las últimas 24 horas se ha producido un alta médica que deja la cantidad de pacientes de baja complejidad en 9, mientras que en las UCI quedan 6 personas luchando por su vida.

Por lo demás, no hay nuevas hospitalizaciones notificadas (1.205) ni ingresos en UCI (133). El último día donde aparecen personas ingresadas nuevas en Granada, según el IECA, es del pasado viernes, cuando hubo dos, mientras que en el apartado de UCI los últimos dos pacientes notificados son de nada menos que el 25 de abril, hace prácticamente un mes y dos semanas.

Tampoco hay fallecimientos con el último parte. En el IECA el último deceso en la provincia sigue datando del 9 de mayo, aunque la semana pasada se notificara uno. El global sigue siendo de 287. Donde hay una unidad más que ayer es en la cantidad de curados, que se sitúa en 2.874.