Granada acoge la segunda edición de la escuela Dones Xcitech

La Universidad de Granada e IFMIF Dones España organizan la escuela Dones Xcitech 2024, que tendrá lugar del 21 al 26 de abril en Granada. Estas jornadas están dirigidas principalmente a posgraduados y a profesionales de diversas disciplinas que quieran profundizar o introducirse en la industria Big Science y las grandes instalaciones científicas, temáticas principales de la escuela, informa la UGR en un comunicado.

Este año se organizan tres cursos independientes dentro de Dones Xcitech: uno sobre DONES (DONES in Depth), otro sobre tecnologías de fusión (From ITER to DEMO) y un tercero sobre el marco legal y la gestión de proyectos en Big Science (Legal Aspects and Procurement in Big Science Projects).

En la impartición de los cursos participarán investigadoras e investigadores y profesionales de referencia en las materias que se tratarán.

También habrá un programa paralelo de divulgación sobre temas afines para el público general, con ponencias sobre el futuro de la energía de fusión y la revolución que plantea.

La sede principal de Dones Xcitech será la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UGR, en el Campo del Príncipe, aunque habrá actividades en diferentes puntos de la ciudad y de la Universidad, como el Carmen de la Victoria.

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en el siguiente enlace https://www.xcitech-school.org/