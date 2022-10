Granada, centro del debate andaluz sobre la tasa turística: la FAMP elevará un escrito a la Junta para que acepte su estudio

Granada es el centro del debate de la implantación de la tasa turística en Andalucía. Hoy ha acogido una comisión extraordinaria de turismo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para estudiar, con todas las capitales andaluzas y grandes municipios turísticos de la comunidad, la aprobación de la tasa turística en Andalucía, sus pros, sus contras y la forma que habría de aplicarla. Un encuentro en el que también se ha escuchado la experiencia de Baleares, que ya la tiene aplicada, junto a Cataluña, para ver los beneficios de dicha tasa.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha insistido en que, en contra de lo que ha opinado la Junta, que rechaza abrir el debate, es el momento de abordar este debate y aplicarla de forma que sea de aplicación voluntaria en los municipios y consensuada con el sector de la hostelería. Porque sigue defendiendo la utilidad de la tasa para eliminar los agravios respecto a otros destinos y para obtener ingresos que sirvan para promocionar la ciudad y realizar mejoras patrimoniales. Y eso, negando que la aplicación de la tasa suponga la reducción de turistas, que no dejará de venir por tener que pagar un euro igual que no han dejado de ir a las 137 ciudades europeas que ya la aplican.

Tras la reunión celebrada hoy en Granada, será la FAMP la que elabore un informe y lo eleve a la Junta de Andalucía para que esta atienda la petición conjunta de los ayuntamientos andaluces con la presión de la unidad y el consenso y no sea una cuestión solo individual de Granada o de otras capitales como Sevilla o Málaga, que también lo han pedido.

"Agradezco a la FAMP que vea que Granada tiene que ser el centro de este debate, un debate oportuno que es el espacio necesario de entendimiento para propiciar al menos el estudio y análisis de qué podría suponer aplicarla en los municipios que así lo decidieran", ha dicho el alcalde, Paco Cuenca, que pidió este debate a la FAMP.

Cuenca insiste en que la tasa "vendría a echar una mano a los municipios para buscar el marco de excelencia y también en la sostenibilidad porque necesitamos recursos para dar mejor servicio y compensar a los ciudadanos que se ven afectados porque hay mucho turismo cerca de sus casas".

El alcalde de Granada que sea elegible su aplicación o no una vez autorizada por la Junta y que sea "consensuado". "No creo que nadie piense que el turismo deje de venir a la Alhambra por pagar un euro por noche o un esquiador deje de venir a Sierra Nevada por pagar", argumenta.

Según Cuenca, la postura de la Junta de haberse negado ya a debatir sobre el asunto y tratarlo por falta de consenso y porque no es el momento, no es entendible. "Es un debate oportuno", asegura Cuenca, que espera ese posicionamiento de la FAMP para pedir a la Junta que propicie ese debate. "Negarse a debatir me parece absurdo. Están alejados de la realidad. Los ayuntamientos estamos propiciando espacios y me parece absurdo no querer sentarse y escuchar a los ayuntamientos porque es un espacio de oportunidad", ha informado el alcalde.

La presidenta de la comisión de Turismo y Empleo de la FAMP, Teresa XX, ha hablado de este debate actual. "Era necesario crear un espacio desde lo local, este foro que representa a todos, para ver las experiencias que se están llevando a cabo en España y Europa y la posibilidad o no de que esto se lleve a cabo y el gobierno andaluz se pueda plantear una propuesta firme y abrir ese debate sobre este asunto que tienen su importancia y puede ser de gran repercusión para nuestros pueblos y ciudades", ha dicho la presidenta de la comisión en el encuentro celebrado en el Carmen de los Mártires.

En la comisión participan los vocales miembros de la misma, alcaldes de las 8 ciudades de Andalucía, las ciudades patrimonio de la UNESCO, para sacar una propuesta para elevar al consejo de gobierno de la federación andaluza y de ahí a la Junta de Andalucía.