La Guardia Civil de Granada descubre un centro de producción de marihuana tras el incendio de un piso

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 54 años de edad y su pareja, un joven de 24con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de incendio con resultado de daños y como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de droga tras descubrir que eran los responsables de un centro de producción de marihuana en su domicilio de Maracena

El incendio se produjo durante la madrugada del pasado día 11 de abril en el cuarto de contadores de un edificio de pisos donde los investigados tenían su domicilio y al parecer el fuego se originó por una sobrecarga en la red derivada de una conexión ilegal.

A consecuencia del incendio fue necesario desalojar el edificio en el que se produjo el fuego y el edificio colindante, ya que el fuego afectó a las tuberías y se produjo un escape de gas que pudo derivar en una explosión si los bomberos no se hubieran percatado de ello.

Unas ochenta personas tuvieron que pasar la noche en la calle a la espera de que los bomberos apagasen el fuego y se les permitiera volver a sus casas una vez solventado el peligro. No obstante, no todas las familias pudieron regresar a sus casas. A los pisos del edificio en el que se produjo el fuego y que afectó a todas las zonas comunes, aún no ha podido regresar ninguna de las familias desalojadas.

Al realizar una inspección ocular en el edificio, la Guardia Civil descubrió que la conexión ilegal a la red eléctrica alimentaba un centro de producción de marihuana que los dos investigados habían instalado en el ático del edificio, donde los agentes intervinieron 198 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración.