El Hospital Virgen de las Nieves de Granada forma en cirugía oculoplástica avanzada a oftalmólogos

El jefe de servicio de Oftalmología, Santiago Ortiz, ha señalado que “el hospital granadino cuenta con una unidad de oculoplástica que se ha posicionado como referente internacional en este ámbito, tanto a nivel asistencial, docente e investigador” ya que “realizamos cada año cientos de intervenciones para solucionar problemas de párpados, vías lagrimales y órbita, participamos en la docencia de los estudiantes de la Universidad de Granada, y somos ponentes y organizadores habituales de los congresos de la especialidad, también damos mucha importancia al aspecto investigador, con numerosas publicaciones científicas, proyectos de investigación, tesis doctorales y participación en ensayos clínicos.”

Según el responsable de este servicio clínico que también es vocal de la European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery,“el curso de Oculoplástica In Vivo se ha convertido igualmente en un referente en la especialidad a nivel andaluz, por su formato, en el que los asistentes tienen la oportunidad de interaccionar con los expertos durante dos días intensos de ponencias y cirugías en vivo” y ha incidido en que “el formato tan particular y único hace que el número de asistentes sea reducido, por lo que cada año decenas de profesionales se apuntan para poder asistir”.

El curso es anual y está organizado por el servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de las Nieves y cuenta con invitados que son cirujanos expertos de otras ciudades españolas. Este año, además de los profesionales del hospital granadino Santiago Ortiz, Carlos Milla y Francisco Zamorano, han acudido a la cita los prestigiosos especialistas Carlos Gálvez, que es uno de los fundadores del curso, Ramón Medel y Salvador Molina.

Un servicio de Oftalmología referente

El servicio de Oftalmología atiende cada año a unos 50.000 pacientes de los que, alrededor de 5.000, son tratados en la unidad de oculoplástica.

Las principales patologías que se abordan son las malposiciones de los párpados, la obstrucción de las vías lagrimales, las inflamaciones de la órbita y los tumores y traumatismos oculares y orbitarios para las que en esta unidad se lleva a cabo todo tipo de reconstrucciones y tratamientos complejos y extirpación de tumores orbitarios con abordajes mínimamente invasivos.

Este hospital granadino cuenta desde hace diez años con una consulta específica para pacientes con oftalmopatía tiroide, una inflamación orbitaria que aparece en pacientes con problemas de tiroides.

En la unidad de oculoplástica realizan su labor, junto con Santiago Ortiz, los oftalmólogos Carlos Gálvez y Carlos Milla con la colaboración de distintas especialidades clínicas como Endocrinología, Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial, Neurocirugía, Cirugía Plástica y Dermatología.

Innovación

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada dispone de dos procedimientos especializados para el queratocono, una degeneración que provoca una deformidad y adelgazamiento progresivo de la córnea y que afecta, en su gran mayoría, afecta a personas jóvenes.

Estos procedimientos son el cross-linking (entrecruzamiento de fibras de colágeno corneales) y la implantación de segmentos de anillos intracorneales.

El queratocono ocasiona una pérdida de visión progresiva, que en estadios iniciales se puede tratar con corrección óptica, pero conforme avanza, se hacen necesarios otros tratamientos como el cross-linking o la implantación de los anillos, para intentar evitar el trasplante de córnea, procedimiento que es necesario en estadios finales.

El cross-linking consiste en la aplicación de una sustancia sobre la córnea que, al estimularse con una luz UV, produce una modificación en las fibras de colágeno para aumentar su estabilidad. La implantación de los segmentos de anillos es un procedimiento quirúrgico que consiste en la colocación de unos implantes en forma de pequeños semicírculos en el interior de unos túneles creados en el espesor de la córnea.

Ambos procedimientos sirven para estabilizar la córnea y retrasar la progresión del queratocono y, también, a regularizar la forma de la córnea para estabilizar la enfermedad y mejorar la agudeza visual de los pacientes.

La colocación de anillos es posible gracias a la instalación de un láser de Femtosegundo de última vanguardia que permite, entre otras cosas, crear esos túneles con una extrema precisión. Este láser también se usa para trasplantes de córnea y cirugía de catarata.