IU califica de "escandaloso" el anteproyecto de nuevos estatutos del Centro Lorca

El concejal de IU, Francisco Puentedura, ha denunciado la falta de "transparencia" en la gestión del Centro Lorca y su "preocupación" por la información sobre el anteproyecto de nuevos estatutos de la entidad que gestiona el legado del poeta granadino.

Para Puentedura, ese anteproyecto tiene tres decisiones preocupantes. La primera es que se "devuelva" la participación a la familia después de que "como consecuencia de su gestión en 2015 tuvo que haber una modificación de estatutos". El concejal no se niega a la presencia de la familia pero no "con voz y voto" porque "no se puede volver a las andadas"

La segunda es que "no se establece ningún criterio de titularidad pública", por lo que critica que "no se blinde" el legado de Lorca ante "posibles chantajes futuros que puedan llevárselo". Por último, que no se establezcan mecanismos de control y gestión económica del centro para evitar "lo que ha sido estos últimos años con la consecuencia de un pufo millonario".

El concejal critica que el alcalde haya querido "hacerse el selfie más caro a costa de tapar pufos y no garantizando su titularidad". Además, también criticó que PP y Cs "callen ahora en la Junta cuando ellos lo han exigido". "Ahora ante este proyecto de estatutos dan la callada por respuesta y es escandaloso", asegura.

Así, Puentedura exige "máxima transparencia y que el marco legal que gestiona el Centro Lorca tiene que ser de titularidad pública con el Consorcio bajo el control del Estado, la Junta y el Ayuntamiento".

El concejal advierte también de que "no se sabe nada" de quién será el nuevo gerente, los criterios y las bases, para lo que también pide más transparencia. "Al final ningún partido favorece", asegura, criticando al PSOE por querer dejarlo todo "atado" al dejar la Junta y al PP y a Cs por "callarse" ahora.

Por último, dice que su partido sigue a la espera de que se le entregue copia del inventario del legado de Lorca. "Es una falta de transparencia absoluta. Lo ocultan todo para ser un cortijo particular de unos pocos con millones de euros manejados", declara.