Imbroda quiere que los centros educativos favorezcan a sus mejores deportistas

El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha avanzado esta mañana varios proyectos que ayuden a los jóvenes deportistas a conciliar su actividad con los estudios. Por eso, ha anunciado que en este curso se va a enviar una circular a los centros educativos y a la Universidad para favorecer a los alumnos que compitan a alto nivel.

"Todavía, en 2019, nuestros jóvenes tienen dificultad para conciliar los estudios con su deporte. Parece mentira que sigan teniendo esas dificultades en pleno siglo XXI. Próximamente, se va a emitir una circular a todos los centros educativos que permita que todos aquellos chicos que practiquen deportes con cierto rendimiento les permitan conciliar sus estudios", ha comentado Imbroda en el acto de puesta de primera piedra de la ampliación del Estadio de La Juventud.

El consejero no quiere que los estudios "sean un obstáculo para su formación deportiva", si no que "fluyan" y "no sea un hándicap". "Necesitamos referentes sociales para la gente joven y qué mejor escuela de vida que el deporte", ha añadido.

Asimismo, ha extendido esta medida a la Universidad, con la que se firmará un convenio a través del consejero del ramo "para que estos deportistas puedan conciliar sus estudios: que un examen no sea un problema, que unas clases no los sean, tampoco las competiciones".

"Es algo razonable que en países desarrollados es antiguo y que nosotros aún nos estamos cuestionando. Lo vamos a implantar desde este curso", ha recalcado Imbrod.